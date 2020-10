El parque canino de Villamaruja desata las protestas de los vecinos

La instalación de la zona canina recreativa en el parque de Villamaruja-La Noria, cuyas obras están a punto de terminar, ha desatado las protestas de los vecinos por la "arbitrariedad" con la que consideran se ha levantado este espacio para el ocio y disfrute de los perros, ya que para delimitar su perímetro se ha hecho uso de sus propias viviendas.

Parte de las fachadas de sus casas ha sido utilizada como cerramiento lateral del nuevo parque canino, denuncian. Y se ha hecho -aseguran- sin que nadie desde el Ayuntamiento isleño se ponga en contacto con ellos en ningún momento o se les explique el proyecto... De la noche a la mañana se han encontrado de repente con la nueva instalación. "La pared de mi dormitorio es ahora una parte del nuevo parque canino", señala uno de los vecinos afectados.

El Ayuntamiento, afirman, ha hecho uso de la propiedad privada para dar forma a este espacio recreativo canino. Han taladrado sus fachadas sin permiso para atornillar las vallas que conforman el resto del cerramiento y han cortado el paso de una de las aceras sin más explicaciones y sin dar alternativa.

Sorprendentemente, al aprovecharse de las fincas colindantes, han hecho que una de las puertas de acceso a una de las viviendas (no la principal) quede ahora dentro del parque canino.

Dentro del parque para perros -advierten- se queda incluso un pozo de pluviales, por lo que los camiones de la concesionaria del servicio tendrán que acceder de algún modo cuando sea necesario.

Y todo, insisten, se ha hecho sin que en ningún momento el Ayuntamiento les consulte nada sobre lo que allí se iba a hacer o sobre la utilización de sus propias casas para dar forma a este parque canino adjudicado por 49.000 euros y financiado con el Plan Invierte de la Diputación Provincial.

Un parque -señalan los afectados- que debe tener una distancia mínima con respecto a las viviendas, lo que a todas luces no se cumple y que además -temen- arrastrará problemas de ruidos, higiene y salubridad.

Los vecinos no aciertan a comprender cómo el Ayuntamiento ha instalado este espacio exclusivo para el ocio de las mascotas pegado a sus viviendas y, además, cómo ha procedido el Consistorio de ese modo "negligente". Porque además -apuntan- tras consultar con técnicos municipales han averiguado que esa no era la ubicación que inicialmente se había planteado para el parque canino de la zona de Villamaruja-La Noria sino que éste se había planteado en el otro extremo del parque, donde no delimita con ninguna casa y no hubiese afectado a nadie.

Lamentan además que se haya apostado por instalar un parque canino cuando, por ejemplo, carecen de un área de juegos infantiles en la zona y aseguran que la zona lleva años de abandono municipal y con importantes problemas de seguridad ciudadana por las noches sin que, a pesar de constantes denuncias vecinales, se hayan solventado nada por ahora.