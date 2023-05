La nueva prórroga del contrato del agua en San Fernando se zanjará antes del 28M

El gobierno municipal aprobará una nueva prórroga del contrato del agua –esta vez, de un año de duración– antes de que termine el mandato. La propuesta de acuerdo se llevará este jueves a la comisión informativa de Desarrollo Sostenible, donde están representados todos los grupos municipales, como paso previo al pleno ordinario, cuya convocatoria se adelantará a la próxima semana para evitar que coincida con la de las elecciones municipales del 28M.

La prórroga del contrato del agua hasta el 31 de agosto de 2024 se convertirá así en uno de los últimos temas que se aprobará en el mandato, lo que no deja de ser curioso dado que, precisamente, comenzó de la misma manera. Uno de los primeros puntos que se aprobó en 2019 al poco de constituirse la nueva Corporación Municipal fue, de hecho, la actual prórroga del contrato para la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en la ciudad por cuatro años más habida cuenta de que la vigencia de la concesión estaba a punto de llegar a su término sin que se hubiera licitado su renovación. Asociada a esta prórroga se encontraban también las inversiones para la renovación de la red en la barriada Bazán, una vieja demanda ciudadana.

Aquello, sin embargo, no estuvo exento de polémica. Y al no estar suscrito todavía el pacto de gobierno con Cs –no lo estaría hasta el mes de septiembre– estuvo a punto de no aprobarse dado dado que el ejecutivo no tenía la mayoría de los votos. El punto, no obstante, salió adelante gracias al inesperado apoyo de Vox.

Hace escasos días, durante la presentación de la candidatura de esta formación, su portavoz y candidato, Carlos Zambrano, aludió a este apoyo que brindó a principios del mandato para asegurar que se sentía engañado por el PSOE de Patricia Cavada al haber defraudado el voto de confianza que se le dio entonces al equipo de gobierno dado que, transcurridos cuatro años de mandato, todo seguía igual y no se había licitado todavía un nuevo contrato ni se había puesto en marcha la empresa mixta que planea ahora el equipo de gobierno.

Cambio de modelo de gestión

Precisamente, en el pleno del pasado mes de abril el gobierno municipal, tras un año lidiando con los trámites iniciales, aprobó el cambio de modelo de gestión del servicio para impulsar ahora la creación de una empresa con capital público y privado que asuma la gestión a partir de ahora.

Dicho paso se daba después de que en 2021 se encargara también a la consultora madrileña PW Advisory & Capital Services SL (PWACS), especializada en servicios públicos urbanos, una análisis del servicio al objeto de determinar la mejor fórmula para su gestión de cara al futuro. Fue entonces, a la luz de sus conclusiones, cuando en 2022 empezó a plantearse de la creación de una empresa mixta

Ya en las vísperas del pasado pleno, el concejal de Presidencia y Desarrollo Econónomico, el socialista Conrado Rodríguez, hablaba de la necesidad de afrontar una nueva prórroga del contrato del agua habida cuenta de los trámites que todavía quedan por delante para constituir la nueva sociedad.

De ahí también el plazo de un año que se ha puesto para la prórroga –que expirará el próximo 31 de agosto– dado que desde el ejecutivo se presume que es el tiempo que tardará en tener solventado todos estos pasos que todavía tiene que dar para que crear la empresa mixta: el proceso para la selección del socio privado –similar a una licitación pública– la constitución de la citada mercantil y, por último, el trámite para la adjudicación directa del servicio.