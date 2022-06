El gobierno de Cavada dará este jueves el primer paso en firme para cambiar el modelo de gestión del agua en San Fernando e impulsar la creación de una empresa mixta –una sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento isleño y por un operador privado– que se haga cargo del servicio.

El ejecutivo municipal tiene claro el modelo a seguir con vistas al futuro. Ya en el pasado mes de marzo, tras sopesar el informe elaborado por la consultora especializada a la que se había adjudicado el análisis previo, anunció su intención de impulsar la creación de una empresa mixta al considerar que se trata de la fórmula "más eficiente" y que mejores resultados puede dar para garantizar la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en San Fernando.

Eso supone dejar atrás el modelo actual, en el que una concesión a una empresa privada –Hidralia– asume estas funciones. Aunque no del todo. Porque la creación de esta sociedad mixta precisa igualmente de un operador privado que asuma la tarea –se descarta por completo que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio de manera directa, por lo que no puede hablarse de una municipalización– y ponga los medios que hagan falta: personal, maquinaria, vehículos, etc...

El Ayuntamiento, eso sí, se garantiza el control de la empresa mixta con el 51% del accionariado. Según el equipo de gobierno, el modelo permite al Consistorio intervenir en la ejecución del contrato y en la toma de decisiones para asegurarse de que responden al interés de los ciudadanos a la hora de gestionar un bien de consumo básico como es el agua.

Así que el modelo está claro. De lo que se trata ahora –a un año de que expire la prórroga actual con la concesionaria– es de dar los pasos necesarios para impulsar la creación de esa empresa mixta del agua. Y el primero le toca al pleno, como ha explicado el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el concejal Conrado Rodríguez.

Al ejecutivo no se le escapa que toda la tramitación y el proceso de licitación que habrá que llevar a cabo para contar con ese socio privado será largo y complejo y que en el camino puede encontrarse con dificultades. El agua no deja, en definitiva, de ser otro de los grandes contratos municipales junto al de la limpieza. Y por eso quiere andar con pies de plomo. "No vamos a dar ni un paso en falso", advierte Conrado Rodríguez desde el equipo de gobierno al apuntar a una tramitación exhaustiva.

De ahí, aunque el modelo ya esté decidido tras el informe de la consultora y la decisión adoptada por el gobierno, esos primeros pasos que se afrontarán en el pleno de este jueves para desarrollar formalmente todo el proceso que corresponde llevar a cabo para cambiar el modelo de gestión del agua.

Concretamente, el pleno aprobará hoy el inicio de expediente y designación de los miembros de la comisión de estudio para el ejercicio de la actividad económica en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el término municipal.

"Se trata, en primer lugar, de decidir en el pleno qué modelo de gestión del agua queremos, si queremos una gestión directa o indirecta. Y una vez decidido eso, dar los pasos (con la citada comisión) para impulsar la constitución de esa empresa mixta", ha explicado el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, que ha insistido en que será necesario llevar a cabo un proceso de licitación pública para seleccionar a ese operador privado que será el socio del Ayuntamiento.

Se trata, en todo caso, del primer paso para afrontar la renovación del servicio bajo un nuevo concepto.