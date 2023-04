San Fernando aprueba el cambio a un modelo público privado de la gestión del Agua

El Pleno de San Fernando ha aprobado el nuevo modelo de gestión del servicio del Agua para pasar a una empresa mixta público privada en la que el Ayuntamiento será el socio mayoritario, un 51%, frente al 49% que corresponderá con el operador privado. La oposición se ha mostrado contraria o con dudas respecto a la iniciativa, además de criticar la falta de información y de participación con la que el gobierno lleva a cabo el proceso desde su aprobación en el pleno de junio de 2022. Por eso PP y AxSí se han abstenido, mientras Vox y Podemos han votado en contra.

Este paso permite ahora poner en marcha un procedimiento de libre concurrencia para contar con una empresa que asumirá la parte tecnológica. Para el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, es "la mejor forma de garantizar la mejora de los derechos de los trabajadores y la visión medioambiental" que debe aportarse desde lo público.

Desde el gobierno se pone en contexto esta decisión dentro de la emergencia climática que vive el planeta, de la transformación que deben experimentar las ciudades en la lucha contra el cambio climático, entre otras cuestiones con un consumo mejor de los recursos existentes. "La gestión del agua adquiere un gran papel", defiende el edil socialista.

El análisis para fijar cómo gestionar el ciclo integral del agua ha tenido en cuenta, precisa Rodríguez, factores como el económico, como la organización de los servicios técnicos, aspectos como el social y medioambiental, además del ámbito laboral. "Junto a ello tenemos la fortuna de que la posición económica del Ayuntamiento nos da ventaja para decidir el modelo que mejor creamos, sin que venga ninguna entidad privada a aportar financiación para actuaciones ni a limitar la capacidad de establecer desde lo público las prioridades en cuanto a un bien básico como el agua", añade.

Ese estudio desarrollado por la comisión técnica, defiende, considera que es la gestión a través de una empresa mixta la que tiene mayor capacidad de inversión y por tanto mejor rendimiento económico, con el socio tecnológico que aporte conocimiento.

Desde la bancada de la oposición se cuestionó, sin embargo, el nuevo modelo. La portavoz de Podemos, Ana Rojas, lamenta que la opción municipal "no deja resquicios para una gestión pública futura" puesto que tendría una vigencia de 25 años. No tienen datos, advierte, de la división y temen que la empresa privada se haga cargo de la cuestión tecnológica y se quede con los beneficios frente a la Administración local que asumirá todos los gastos de personal, mantenimiento de maquinaria o instalaciones. "¿Qué aportaría la parte privada entonces? Hay aprobados 9 millones de euros, 3 de ellos de las arcas municipales para poder modernizar la parte tecnológica del servicio", pregunta.

"Creemos en la gestión pública de los servicios porque es la opción más eficaz y justa para los trabajadores" matiza. Rojas se refiere, como también mencionaba en un punto anterior el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, a los empleados de alcantarillado en el caso del servicio de agua de San Fernando que reclaman la equiparación con el resto de los trabajadores del servicio. "A ver qué excusan ponen para que no la obtengan", señala Rojas. "Con el control directo podrían poner las condiciones que quisieran", precisa Zambrano, que también aboga por un servicio totalmente público como lo era antes de 1995.

El dirigente de Vox habla de "privatización" con la decisión adoptada por el gobierno municipal de establecer un modelo de gestión mixta que deja en manos privadas el 49%. "En marzo de 2022 habló usted de una empresa mixta. Lo tenían decidido antes de votar aquí, de constituir la comisión", cuestiona. "Les dimos un voto de confianza hace 4 años por la barriada Bazán y nos mintieron. Prometieron que iban a tramitar los pliegos del nuevo contrato y no lo han hecho", se queja

Zambrano hace referencia, además, al informe de Intervención que discrepa de la estimación económica que la consultora hace con unas anualidades distintas a los datos que maneja el servicio municipal que son de la propia empresa, "lo que cuestiona la viabilidad económica de la empresa mixta". Hay un desfase de 2,5 millones entre una y otra visión.

El portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, también abunda en el "informe desfavorable de Intervención que devolvió por incongruencias la memoria de la comisión". De hecho, apunta que este niega que esté asegurado que pueda haber un mayor control público de la gestión a través de una empresa mixta, con mención a un informe del Tribunal de Cuentas sobre la experiencia en ese sentido en las Islas Canarias. "En cuanto al menor precio del servicio en la gestión de empresas mixtas la Autoridad Catalana de la Competencia en un informe de abril 2022 detalla que los precios de los servicios más elevados se corresponden con las empresas mixtas que además carecen de competencia para ejecutar parte de las obras asumidas", aclara.

Romero critica que al igual que todo el proceso para decidir el modelo de gestión, sin contar con la oposición en la comisión creada, tampoco se ha informado sobre la propuesta de enero de prorrogar otro año más el contrato actual del Agua.

La concejala del Partido Popular (PP) María del Carmen Roa se queja de la actitud del gobierno municipal en la línea de las otras formaciones: ya aprobaron una prórroga hace 4 años "y reconocieron que tendrían que haber trabajado antes y llegaban tarde", lo que ha supuesto "una subida del agua del 14%". Ahora finaliza el mandato y presentan en el pleno el cambio de modelo de gestión, "sin contar con nosotros", critica. "¿Y quieren que seamos partícipes? Pues no", deja claro. Se trata, resalta, de un tema tan importante que merecería un pleno extraordinario pero que se atiende en un pleno ordinario, tras suspender una comisión informativa y "con este tocho como este [la edil esgrime la documentación entre las manos] para que nosotros en unos días vengamos a apoyar lo que ustedes no son después capaces de sacar en 8 años", ironiza.

Roa replica algunos de los comentarios de Intervención: que no se considera asegurado el equilibrio presupuestario, que no asegura la sostenibilidad financiera, ni la rentabilidad económica, ni la eficiencia, ni la recuperación de la inversión en la gestión propuesta del servicio de alcantarillado y de distribución de agua. "Dicen que no hay problema ninguno y sacan pecho. Y lo dicen con dos informes desfavorables de Intervención", cuestiona. El interventor también echa en falta un informe de Tesorería de cómo afectaría el cobro de la tasa de residuos, "que los isleños esperan que les devuelvan, como usted decía, señora Cavada". "El interventor habla de criterios políticos que podrían no tener en cuenta la sostenibilidad financiera", concluye.

Desde el gobierno, la portavoz de Cs, Regla Moreno, se muestra a favor del modelo de empresa mixta por ser "el económicamente más viable, y que aportará más inversión en el sistema", y por que permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de alcantarillado con la equiparación al resto a través de "un único convenio".

Conrado Rodríguez niega que el agua se haya subido en estos años un 14% y aporta el dato de que en el gobierno de José Loaiza lo hizo un 13,64%. Para el responsable del área de Economía del Ayuntamiento isleño "no es sostenible" que trabajadores de una misma empresa mantengan una diferencia salarial como la actual, lo que puede solventarse y mantener en el futuro "a través de una empresa mixta". Además, puntualiza que no comparten las cifras aportadas por Hidralia y que recoge el informe de Intervención porque la consultora del informe de viabilidad económica señala que este modelo mixto (todos los modelos de gestión, en palabras del concejal) es viable con la información de la concesionaria del agua.