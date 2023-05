Vox presenta su candidatura en San Fernando: el abogado Ángel Aparicio se suma al equipo de Carlos Zambrano

Con un proyecto "ambicioso pero realista" y una crítica generalizada a un mandato "que se ha perdido" por la "absoluta incapacidad de gestión del PSOE" en el gobierno municipal, Vox San Fernando ha presentado este martes la candidatura que arropará a su candidato a la Alcaldía, Carlos Zambrano, en las elecciones municipales del próximo 28M.

El alcaldable de Vox, también diputado en el Congreso y recientemente nombrado coordinador local de la formación, ha subrayado la preparación de un equipo con distintos perfiles técnicos concebido para formar un gobierno cualificado "y que por fin sirva a los intereses de San Fernando". "Son buenas personas, personas preparadas y que vienen a servir a la ciudad", ha afirmado el candidato.

El abogado y administrador de fincas Ángel Aparicio Mota, que en su día compartiera también con Carlos Zambrano el proyecto político local de Ciudadanos por San Fernando, figura en el puesto número 2 de la lista de Vox en La Isla.

Leocadia Benavente, también abogada y concejala de Vox en el Ayuntamiento de El Puerto, se suma también al equipo de Zambrano, que ha subrayado su capacidad al referir el trabajo que ha ejercido en el partido como responsable del área intermunicipal "coordinando la labor de más de 40 concejales en Andalucía". También ha insistido en sus vínculos con La Isla al ser también nieta de los propietarios del antiguo Bazar Inglés.

El concejal Francisco Paredes, "el compañero ideal" según Carlos Zambrano, repite en la candidatura como número 4 seguido de Rocío Pérez, que ocupa el quinto puesto de la candidatura.

En los puestos de salida de la lista de Vox se incluyen también Manuel Sierra como número 6, si bien Zambrano ha destacado en la presentación las aportaciones de Ricardo Ordax o José María Torrego que figuran en puestos más elevados de la lista (los números 11 y 12).

La Casería, el "desastre" de La Magdalena y el fichaje de López Gil

El candidato de Vox, no obstante, ha aprovechado también para hacer balance del mandato que ahora termina en San Fernando y que, ha lamentado, la actual alcaldesa, Patricia Cavada, ha centrado en lo que llama "su marketing político", un voluminoso aparato destinado a sustentar y promocionar su imagen mientras que, por otro lado, los problemas de la ciudad se agudizan por la falta de funcionarios, que lastra la prestación de los servicios municipales e, incluso, afecta de lleno a las inversiones.

Así, Zambrano se ha referido a "auténticos desatinos" como los problemas de las obras del Mercado Central, los retrasos en la remodelación de la plaza del Rey o el "desastre" de La Magdalena, proyecto estrella de la EDUSI que en verano cumplirá un año de parón a la espera de un modificado millonario.

Incluso ha hablado de la "tropelía" que para Vox ha sido el derribo de las casetas de La Casería, del que ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, a la que ha acusado de instar primero a dichas demoliciones en aras a un pretendido proyecto de un paseo marítimo para luego dar marcha atrás al darse cuenta del amplio rechazo social que suscitaba.

También, en este balance del mandato, Zambrano ha arremetido contra "el rescate" de Fernando López Gil al tener que abandonar su escaño en el Senado para hacer sitio a Susana Díaz y ser fichado como asesor de Alcaldía y no se ha resistido en señalar que "no es una persona grata en San Fernando" y que, por eso mismo, a pesar de ser el número 2 de la candidatura del PSOE "no aparece para nada".

Las críticas de Vox han sido extensivas también a la otra parte del gobierno municipal, la de los dos concejales de Cs, a los que ha acusado también "de haber renunciado a sus principios" por un puesto en el equipo de gobierno.

Renovar la RPT del Ayuntamiento

Durante el acto de presentación de la candidatura, Carlos Zambrano ha lanzado sus compromisos clave con vistas a las elecciones del 28M. Y entre ellos ocupa un lugar prioritario la renovación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento de San Fernando, una cuestión clave puesto que la falta de casi cien funcionarios en el aparato administrativo impide -dice- una buena gestión de los servicios municipales y hasta dificulta tanto la ejecución de obras como su control y fiscalización..

En este sentido, el alcaldable de Vox ha aludido a los remanentes millonarios de Tesorería con los que año tras año se cierran los ejercicios, que lejos de ser un buen dato económico -subraya- suponen un fracaso en la gestión municipal. "Son millones y millones de euros recaudados de los impuestos de los ciudadanos que no se han empleado en inversiones", advierte. "Como le hemos dicho a la alcaldesa de manera reiterada en los plenos, si sobra dinero es que no gestiona".

Desde Vox San Fernando se ha arremetido también contra los cargos de confianza, los puestos de libre designación, por considerar que todos ellos están al servicio de ese aparato de "marketing político" en lugar de responder a perfiles técnicos que pudiera haber ayudado a compensar el déficit de funcionarios que tiene la plantilla.

También ha criticado el gasto que se hace en sueldos y asignaciones municipales y ha asegurado que Vox es el único grupo que da cumplida cuenta de todas sus facturas a la Intervención municipal "y que devuelve las cantidades sobrantes".

Afrontar una revisión del PEPRICH, el Plan de Protección del Casco Histórico, revisar el número de solares vacíos para darles salida en colaboración con los propietarios, afrontar el soterramiento del cableado y acabar con la "dejadez" de calles, aceras y barriadas son otros de los compromisos prioritarios de Vox, que insiste también en esa "atención especial" que demandan barriadas como La Almadraba, Casas Blancas, Bazán, la Aguada de San Juan.

Zambrano aboga también por replantear el papel de Esisa, la empresa municipal de vivienda, para hacer frente al reto que supone la demanda actual y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en este sentido. También, afirma, "hay que llenar San Fernando de árboles".

Una de las propuestas más llamativas de Vox de cara a las elecciones municipales pasa por "hacer todo lo posible" por recolocar las casetas de la playa de La Casería que fueron derribadas por Costas al ocupar la zona de dominio público.

La candidatura al completo

Carlos José Zambrano García-Ráez Ángel Aparicio Mota Leocadia María Benavente Lara Francisco Ramón Paredes Jiménez María del Rocío Pérez Sánchez Manuel Sierra Fernández María Manuela Domínguez Gálvez Joaquín María Pery Bohórquez Bernardo Navarro Ristori María de los Ángeles Collantes Valle Ricardo Carlos Ordax Caballero José María Torrego Navas José Manuel Rivera Barrera Margarita Quintanilla Merino María Jesús Jiménez Sánchez Sebastián Rodríguez Piñero María Dolores Pérez Ruiz Luz María Gutiérrez Vázquez José Luis de la Hoz Figuereo José Javier Rodríguez Mariño Antonio Caramazana Porrero Sonia Outón Estévez Paula María Iglesias García Miguel Collantes Jiménez Rafael Serrano Molina

Suplentes