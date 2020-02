Deficiencias en la construcción de los nuevos puestos de la pescadería del Mercado Central, estrenados en el pasado mes de octubre tras unas complicadas y largas obras promovidas por el Ayuntamiento, han provocado importantes filtraciones que afectan al parking subtérraneo que se sitúa justo abajo y que se ha visto obligado a acordonar varias plazas de aparcamiento en la zona más afectada por la fuga.

Los problemas, según los detallistas, dieron la cara nada más estrenarse los nuevos puestos de la pescadería, que fueron realojados en la nave principal de la plaza de abastos para concentrar la actividad y dinamizar el mercado.

Achacan estas filtraciones a una deficiente ejecución de las instalaciones. Para su sorpresa, bajantes, desagües y demás sistemas de evacuación que precisan estos puestos para su normal funcionamiento no estaban correctamente ejecutados, lo que dio pie a estos problemas prácticamente desde el primer día.

El Ayuntamiento –explican los detallistas– está intentando resolver los problemas por sus propios medios ya que la empresa adjudicataria de las obras, Grupo Constructor Grucal Andalucía SA, ha entrado en concurso de acreedores hace unas semanas. De hecho, la complicada situación que atravesaba la firma encargada de la actuación fue también una de las causas que retrasó la terminación de las obras del Mercado Central dados los prolongados periodos de inactividad que se llegaron a registrar durante los trabajos.

El Ayuntamiento está actualmente llevando a cabo un estudio técnico para evaluar la situación y conocer las causas de estas filtraciones, según ha explicado el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. No obstante, dada la situación, existe el convencimiento de que la fuga se debe a deficiencias en la ejecución de las obras.

El Consistorio piensa reclamar a la adjudicataria pero tiene claro que tendrá que intervenir directamente para solventar el problema sin esperar a la respuesta de la empresa, ahora en concurso de acreedores, "sobre todo porque perjudica a unos terceros (el parking)".

La primera fase de la remodelación del Mercado Central fue una de las inversiones más destacadas del mandato anterior. Fue anunciada por el equipo de gobierno a poco de estrenarse el PSOE en la Alcaldía e incluida en los presupuestos de 2016. Las obras fueron licitadas en junio de 2017 y adjudicadas al siguiente mes de septiembre por 228.282,96 euros.

El grueso de la actuación consistía en la construcción de los nuevos puestos de la pescadería para facilitar su reubicación en la nave principal de la plaza de abastos de forma que se concentrara toda la actividad al existir además numerosos puestos vacíos y sin demanda.

La idea del Ayuntamiento es continuar ahora estos trabajos con una segunda fase que continuará con la adecuación de un espacio para hostelería y con la instalación –es la propuesta que hasta ahora se ha estado barajando– de un supermercado en la nave que antes era pescadería.

Paralelamente se está llevando a cabo una actuación complementaria que acaba de comenzarse: la reurbanización de las calles del entorno.

El Ayuntamiento dio por iniciadas las obras en enero de 2018, si bien los trabajos no empezarían por derecho hasta varios meses después. Pero lo que se suponía que iba a ser una obra rápida y no demasiado complicada terminó por convertirse en una auténtica pesadilla para los detallistas, a los que hizo perder la paciencia. Hasta el pasado otoño no se dieron por terminadas las obras y a mediados de octubre se estrenaron por fin los puestos de la pescadería en su nueva ubicación. Aunque lo que menos se esperaban después de tanto tiempo era encontrarse con estas deficiencias.

Los puestos, no obstante, permanecen abiertos y la situación no afecta a la actividad cotidiana del Mercado Central, que se esfuerza a diario por ganarse la confianza de la clientela con la calidad de los productos como marca de la casa.