Adjudicadas las obras para la remodelación del entorno del Mercado Central

El gobierno municipal acaba de anunciar la próxima puesta en marcha de otra obra: la remodelación del entorno del Mercado Central, concretamente de las calles Hermanos Laulhé y José López Rodríguez. Se trata -explica- de los dos viales que discurren paralelos por los laterales de la plaza de abastos y que además cobran especial protagonismo también en el conjunto histórico que conforman con el edificio del Ayuntamiento isleño, ya que ambas se inician en él hasta llegar a la calle Arenal y forman parte del centro de la ciudad donde el comercio y la hostelería desarrollan una intensa actividad que se verá potenciada una vez culminen los dos importantes proyectos de rehabilitación del Mercado Central y del Edificio Consistorial.

Así lo ha explicado la delegada del área de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que ha dado a conocer que el proyecto de reforma de las citadas calles acaba de ser adjudicado tras la celebración de la mesa de contratación que ha estudiado las ofertas presentadas por cuatro empresas interesadas en acometer las obras, que finalmente han sido encomendadas a Construcciones Garrucho SA por un presupuesto de 477.233,21 euros rebajando así el precio de salida marcado en la licitación, que ascendía a 698.936,17 euros. La adjudicación se ha cerrado tras comprobar la documentación y garantía ofrecida por la empresa elegida en la mesa de contratación.

La intervención, según explica Claudia Márquez, comprende la calle Hermanos Laulhé desde su intersección con Calderón de la Barca hasta la calle Arenal, donde se encuentra el parque Almirante Laulhé. Se trata de un vial –indica la edil- de importancia en el ámbito de la accesibilidad al ser una zona sensible y eje fundamental de equipamientos públicos municipales (ayuntamiento, dependencias municipales como Desarrollo Urbano, Servicios Sociales, etc.) con numerosos desperfectos en su superficie, carencias de señalización para invidentes y redes de instalaciones, en la que no se ha actuado desde hace tiempo y que, en su tramo tras su intersección con la calle Calderón de la Barca, paralelo al mercado, cuenta con cafeterías y bares muy frecuentados, además de las entradas y salidas de vehículos del aparcamiento del propio mercado.

Los metros de este vial anexos al Ayuntamiento también se encuentran deteriorados desde años atrás y necesita una reforma tras el impacto que en ella ha supuesto la reforma del edificio consistorial. Con respecto a la calle José López Rodríguez, que nace en la trasera de este edificio, cuenta también con establecimientos del sector servicios y de ocio, además de distintos comercios y zonas de carga y descarga. Cabe destacar que el tramo de la calle Calderón de la Barca que une los dos viales objeto del proyecto, y que se corresponde con la entrada principal de la plaza de abastos y trasera del Ayuntamiento, también está incluido en el proyecto que acaba de adjudicarse.

Desde el gobierno municipal se informa de que las actuaciones que se van a llevar a cabo se contemplan desde varias premisas importantes. Una de ellas es la accesibilidad, suprimiendo barreras arquitectónicas y mejorando las entradas al mercado, a los establecimientos y viviendas; en el caso de la plaza de abastos, se creará una plaza urbana en altura en su acceso que favorece un punto de encuentro de la ciudadanía "con la vista incomparable de la imagen de nuestro monumental edificio consistorial", apostilla Márquez.

Otro aspecto importante será la seguridad, compatibilizando y reordenando el uso preferentemente peatonal de estas calles con el de los vehículos de carga y descarga y los que circulen hacia el aparcamiento, favoreciendo la actividad hostelera en ellas.

A todo ello se unen los cambios que vendrán a embellecer y realzar el entorno de estos viales, colocando una pavimentación de granito "que vendrá a realzar la belleza del entorno", según asevera la delegada de Desarrollo Urbano, y con nuevas luminarias isabelinas, además de las que se colocarán de sistema LED ornamental en el pavimento con la calidad ambiental lumínica que supone.

"Será –explica Claudia Márquez- la actuación ideal para la puesta en valor del conjunto que conforma el centro neurálgico de San Fernando conformado por el Ayuntamiento y el Mercado, fomentando con ello el atractivo que supondrá para la ciudadanía a la hora de visitar estos lugares, comprar y pasear, dinamizando con ello el centro comercial de la ciudad y por lo tanto generando riqueza y empleo en la zona".

El proyecto recién adjudicado -y que se acometerá una vez finalicen las obras de reforma y mejora del Mercado Central en su primera fase- recoge la sustitución del colector de aguas residuales, una nueva red de pluviales y la ampliación de los imbornales de la red de alcantarillados, además de trabajos de mejora y renovación de la red de distribución y abastecimiento de agua.

También contempla una plataforma elevadora de carga y descarga para el mercado que quedará totalmente integrada en el pavimento. Estará en la fachada de José López Rodríguez (en las proximidades del acceso de Desarrollo Urbano) y permitirá que los residuos del Mercado puedan evacuarse rápidamente, existiendo ya en esa ubicación un cuatro de basuras realizado en esta primera fase de obras ejecutadas en el mercado.