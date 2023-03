Carlos Zambrano, diputado y candidato a la Alcaldía de San Fernando: "Vox es algo totalmente distinto, si quieres lo mismo puedes seguir votando a PP y a PSOE"

¿Cómo afronta esta campaña, cuál va a ser ese mensaje que desde Vox se va a trasladar a los isleños para pedirles su confianza?

Vox no hace postureos partidistas. No vamos a adaptar nuestro mensaje a lo que los demás quieren escuchar sino a lo que estamos seguros y convencidos de que es bueno para la ciudad. Así que vamos a recorrer todo San Fernando, barrio a barrio, explicando lo que hemos hecho. Y que nos cuenten... El contacto directo, el cara a cara, es fundamental. Y quiero ir muy especialmente a todas esas zonas en las que se espera que la gente vote al PSOE, porque quiero explicarles que los están estafando, que los están engañando.

Creo que la gente debe tener muy claro que apoyar a Cavada en San Fernando es apoyar al PSOE de Pedro Sánchez, porque los proyectos nacionales se basan en los apoyos a nivel local y autonómico. Y las medidas que sufrimos de esta izquierda están fundamentadas en las estructuras que tienen en la base.

¿Es la percepción que tiene como diputado y concejal?

El que quiera lo mismo, el que quiera seguir igual, puede seguir votando a PP o a PSOE. Llevamos 40 años votando a PP y a PSOE, así que si quieres lo mismo tienes esas dos opciones. Nosotros ofrecemos algo muy distinto, una gestión que es servicio público puro y duro. Y cuando vas al Congreso y escuchas a los bilduetarras, a Eskerra Republicana, a los podemitas... Y ves ese nivel tan deprimente llegas a la conclusión de que si a las altas instituciones del Estado han llegado estas personas y controlan las decisiones, aquí hay que hacer algo, es absolutamente necesario. Es que tenemos que ser conscientes de que están vendiendo nuestro país en nuestras narices, lo están rompiendo absolutamente.

Creo que se exagera bastante con este tema. Hay razones personales que no tengo que entrar a valorar. Son personas que han colaborado mucho y que cuentan con la confianza del partido. Y no está pasando nada. Todos tenemos un interés común en el partido y es que los resultados electorales sean los mejores posibles. Y el partido toma las decisiones en función de ese objetivo. Se exagera. El partido sigue trabajando al mismo ritmo que hace dos semanas y estoy seguro de que va a funcionar muy bien en estas elecciones.

Vox ha defendido siempre en estos cuatro años que el Ayuntamiento debe limitarse a prestar buenos servicios, a la limpieza, el arreglo de las calles, una buena gestión de los presupuestos...

Lo hemos dicho desde el primer día del mandato. Primero, cumplamos las obligaciones que tiene el municipio y están descritas en la Ley de Bases del Régimen Local: cuidar las calles, cuidar el alumbrado -que ha sido una queja constante, que hemos visto en muchísimos plenos- la salubridad pública... ¿Cuántas veces se ha denunciado la existencia de ratas en San Fernando? Hemos denunciado la situación de las personas sin hogar en la ciudad, hemos planteado la necesidad de ayudar a las personas que lo están pasando mal, sobre todo en la situación que se ha dado con la pandemia, hemos pedido viviendas sociales...

Lo hemos hecho desde el comienzo del mandato. Por cierto, que nuestro voto más discutido (a favor de una propuesta del gobierno municipal) por nuestros compañeros de la oposición fue el apoyo a la barriada Bazán a través de la prórroga del contrato del agua, porque veíamos que los millones de euros que entraban gracias a ese apoyo posibilitaban lo que ahora se está haciendo allí. Y en este tema nos reafirmamos en nuestra postura. Pero ese voto a favor lo hicimos con la promesa de que en estos años se iba a tramitar el nuevo contrato (del agua), cosa que no se ha hecho.

Hablamos también de la infraestructura del personal municipal, que está hecha unos zorros. El Ayuntamiento de San Fernando se queda sin personal en unos años. No se han ejecutado ofertas de empleo público, se han dejado caducar... ¿Y qué sucede? Pues que los departamentos no tienen capacidad de gestión, todos trabajan a marchas forzadas, no dan abasto. No se pueden ejecutar presupuestos, no hay una unidad de seguimiento de la ejecución de los contratos... Hay una absoluta falta de control técnico. Así que recaudas con una presión fiscal más que excesiva para luego no tener capacidad de ejecución de los proyectos, con lo que tienes muchísimo remanente de Tesorería. Pero eso no es bueno, eso es señal de incompetencia.

¿Cómo ve Vox a San Fernando?

San Fernando se enfrenta ahora mismo a muchísimos problemas, pero hay algunos que son claves, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Es fundamental hacer una estrategia y ponerse a trabajar con ello a medio y a largo plazo y dirigir nuestra prioridades a esa franja de edad. Pero, por otro lado, está el futuro de los más jóvenes, que no se les puede engañar. Hace falta que reciban la mejor instrucción y educación posible, potenciar la escuela de idiomas, aumentar la calidad de la educación en los colegios, pelear con la Junta por eso... Y, sobre todo, el empleo. ¿Qué estafa es esta que me pones una fuente de colores mientras no haces nada por potenciar el empleo? A eso añádele la cantidad de familias que van de un supermercado a otro buscando las mejores ofertas para poder llevar comida a su casa, los abuelos que sostienen a los nietos con sus pensiones, que cada vez hay más familias yendo a El Pan Nuestro o a las parroquias pidiendo ayuda, que hay familias que tienen un sueldo pero no son capaces de acceder a una vivienda en alquiler por las condiciones en la que está el mercado inmobiliario. ¡Esa es la realidad de San Fernando! ¡Qué no nos engañen! Y eso es lo que queremos trasladarle a la ciudadanía, que la realidad no es ese marketing político que sale de los asesores de Cavada.

¿Cree que en La Isla se ha entendido a Vox en estos cuatro años?

Desde luego tenemos el orgullo de que otros partidos nos han copiado muchas de nuestras ideas, eso es verdad. ¿Si hemos llegado a la población? Bueno, somos un partido nuevo, un partido pequeño en los recursos económicos, no tenemos los medios de comunicación que tiene Patricia Cavada, que de 10 asesores que tiene 9 son de comunicación y 1 es Fernando López Gil... Yo no tengo esa estructura para publicitar lo que hago. No tengo el presupuesto municipal para repartir subvenciones y para hacerme fotos con las entidades y venderlo luego todo como si lo estuviese haciendo yo personalmente, cuando eso son cosas que aprobamos en los plenos y son medidas que adopta el Ayuntamiento con dinero de todos, no el PSOE. Ostentar el poder, sin duda, termina siendo una ventaja. Lo que sí hemos hecho -y creo que además lo hemos hecho muy bien- es una labor de hormiguita en distintas barriadas y asociaciones. Puede que no hayan trascendido mucho, pero lo hemos hecho. Hemos ido a la Bazán, a La Casería, a La Almadraba... Asociación por asociación explicándoles lo que hacemos, apoyándoles y llevando propuestas al pleno y ayudándoles en lo que hemos podido. Y sobre todo recogiendo sus inquietudes con el compromiso de hacerlas realidad si se nos da la confianza necesaria y llegamos a gobernar la ciudad.

Ha hablado de barriadas como La Casería, que ha dado mucho que hablar en este mandato. Hace poco denunciaba también que se "vendía humo" con el acuerdo de los polvorines...

Es que en San Fernando está todo por hacer, no nos engañemos. Una cosa es esa labor de marketing político del PSOE, pero en realidad es todo mentira. Que el Museo Camarón se hizo con dinero de fuera, se retrasó muchísimo en la ejecución y hubo que completar con partidas del Ayuntamiento por pura incompetencia, que nos costó un dineral... Con las obras del Ayuntamiento pasó lo mismo. Y con la plaza del Rey, aparte de que en este caso responde a una cuestión puramente ideológica porque querían quitar a Varela... Todo es mentira, lo que pasa es que el marketing político de Patricia Cavada funciona así y todo en este Ayuntamiento es comunicación y comunicación... La persona que solo siga el Facebook del Ayuntamiento o de Cavada pensará que vivimos en un auténtico paraíso.

Mire, en La Casería instamos a que se hicieran las obras de la curva o, incluso, a que se limpiasen los solares porque aquello era un desastre... Que se ha hecho, ¡magnífico! Que se vendió que lo hacía el PSOE... Bueno, nosotros hemos conseguido que se hiciese con nuestras mociones, con nuestra insistencia. Y ya si hablamos de lo que ha pasado con las casetas de la playa eso fue un engaño absoluto por parte de Patricia Cavada. Nosotros, queremos que esas casetas se vuelvan a poner, pero en condiciones, que se haga una buena obra, con todas sus autorizaciones, con la concesión de Costas, con la declaración de utilidad pública que haga falta, con sus infraestructuras de saneamiento, de limpieza, de recogida de basura... Nos encantaría que fuese una realidad. Porque ese enclave es parte de la identidad de San Fernando, pero -es cierto- nos tenemos que adaptar a los tiempos. Nuestra postura es respetar la norma apoyando los inereses de la ciudad, no yendo en contra de la gente. Y en La Casería se ha ido en contra de la gente. Sí es verdad que luego llega Patricia Cavada y reparte chocolate con churros, pero la gente no es tonta. La gente sabe lo que realmente que ha pasado.

Una de sus propuestas más conocidas es que se ha comprometido a recolocar la estatua de Varela si llega a gobernar...

Lo que no sé es cómo va a terminar la situación legal de esa estatua cuando acabe la legislatura. Tengo entendido que ha habido conversaciones con Defensa pero creo que no han cristalizado en nada concreto. Es una obra artística de reconocido prestigio, nosotros nos hemos comprometido a hacer todo lo posible por recolocarla y seguimos con esa idea. Para mí lo ideal es que fuera en la plaza del Rey, aunque otras opciones muy aceptables como el entorno del Panteón.

¿No lo impediría la Ley de Memoria Histórica?

Eso depende de cómo se interprete la Ley. No veo que Varela, que tuvo dos laureadas concedidas por la República, sea incompatible con la Ley de Memoria Histórica. Otra cosa es que esa Ley haya que derogarla porque es un absurdo que ha venido a enfrentar a los españoles cuando ya se habían reconciliado plenamente, pero a la izquierda le interesa mantener vivo ese enfrentamiento.

Y, al margen de Varela, ¿le gusta cómo ha quedado la plaza?

En absoluto. Y me sorprende que después de tanta protección del casco histórico, de tanto conservar la imagen de ese edificio –hasta el punto de ser la excusa para quitar el azulejo del Sagrado Corazón– luego pongan eso que han puesto allí en frente del Ayuntamiento. Me parece incomprensible: los palos, los toldos, el hormigón, la fuente... Me parece inconcebible porque los estilos son totalmente contrarios. Pero bueno, se imponen las mayorías en los Ayuntamientos. Y aquí en este mandato han comprado a dos concejales de Cs por un sueldo... Así el PSOE se ha convertido en un rodillo.

Aunque es la tercera vez que lidera la lista de Vox en La Isla, formaba también parte de la candidatura de Ciudadanos por San Fernando allá por 2011

Sí, ese partido se iba a llamar en realidad Gestores por San Fernando, pero no sonaba nada bien. Muchos de los que participamos en aquello procedíamos del PP. En general éramos personas bastante independientes en la manera de pensar que estábamos muy en desacuerdo con la línea del Partido Popular (tras los años del pacto con el PA a pesar del rechazo al proyecto del tranvía). Creíamos que San Fernando necesitaba un partido que defendiese los intereses de San Fernando desde la eficacia en la gestión. Aquello tuvo el resultado que tuvo: sirvió de lanzadera para Javier Cano a nivel nacional. Porque hay que aclarar que el partido se llamaba Ciudadanos por San Fernando pero no teníamos nada que ver con el Ciudadanos de Albert Rivera, que entonces ni se conocía por aquí. Se dio la casualidad de que coincidían al utilizar la palabra 'Ciudadanos' pero no tenían nada que ver: era un partido de gestión local. Yo iba de número 3, se sacaron dos actas de concejal. Después aquello fue un desastre a nivel interno. Se hizo muy bien la campaña pero la ruptura entre los concejales y el partido después de las elecciones provocó el desastre.

Yo terminé muy desencantado, tanto por la experiencia de Ciudadanos por San Fernando como anteriormente con el PP. Entonces me empezaron a hablar de Vox. Un día que estaba en Madrid escuché a Santiago Abascal en un acto político y me gustó, me gustó muchísimo lo que decía. Y me recomendaron que viera un vídeo en el que Abascal tomaba posesión de su acta como concejal en una ciudad vasca entre gritos, insultos, coacciones... A pesar de todo, en ese vídeo se ve como se mantiene firme, toma posesión y sale por la puerta principal aunque le recomendaban que saliera por atrás. Cuando vi esas imágenes tuve claro que era un político al que había que seguir. Nunca he visto ese valor y entereza en ningún representante político.

En 2015 se presenta por primera vez con Vox y consigue poco más de 400 votos... Ahora es diputado, toda una carrera...

Lo cierto es que por entonces nadie sabía qué era Vox. De hecho, una de las primeras sedes que hubo en España fue la que se abrió aquí, al lado de la plaza del Rey, que vino Iván Espinosa. La gente nos preguntaba si éramos representantes del diccionario... Yo de esa campaña recuerdo que muchos isleños nos paraban por la calle y nos decían que simpatizaban con nosotros pero que consideraban que el voto útil era el PP. Eso nos frustraba un poco, la verdad. Pero bueno, nos decíamos, paciencia, ya entenderán que votar al PP no es un voto útil ni mucho menos porque es como votar al PSOE, es votar a un PSOE disfrazado, porque las medidas siguen siendo las mismas, con otra imagen pero con el mismo fondo.

En 2019, ya habíamos explicado nuestro proyecto barriada por barriada, reunión tras reunión... Y la verdad es que se palpaba el cambio. Si antes venían 10 o 12 personas ahora empezaban a verse 20, 40, 50... Tuvimos las autonómicas -en las que el partido consiguió representación por primera vez- y en 2019 dos elecciones generales. En las últimas conseguimos dos diputados por Cádiz: Agustín Rosety y yo. He tenido que compatibilizar el acta de diputado con la de concejal. No soy el único. Y también con el ejercicio de la abogacía en la medida de lo posible, porque creo firmemente que la política es temporal, es un servicio público pero todos debemos tener nuestra manera de ganarnos la vida fuera de la política. No voy a profesionalizarme.