La edil de Vox El Puerto Leocadia Benavente, número tres en las listas de San Fernando para las próximas municipales

Tras la publicación de las candidaturas electorales en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha saltado la sorpresa. La concejala de Vox El Puerto Leocadia Benavente Lara es la número tres de la candidatura de la formación en San Fernando.

Hasta la designación de Fito Carreto como candidato por Vox El Puerto la edil portuense aspiraba a ser la candidata a las próximas elecciones municipales en El Puerto, pero la llegada del fotógrafo de prensa elegido directamente desde la dirección nacional del partido no sentó bien a los hasta ahora coordinadores de Vox en la ciudad.

Según ha podido saber este periódico la intención de Fito Carreto era contar con Leocadia Benavente como número dos en su lista, siendo consciente de su gran conocimiento del municipio y del propio Ayuntamiento, donde Benavente fue también durante dos mandatos responsable municipal de áreas como Urbanismo o Economía, con el Partido Popular.

A pesar del ofrecimiento finalmente esta propuesta no llegó a cuajar y Vox ha publicado ya una lista en la que en los primeros puestos figuran personas sin experiencia política.

En esta crisis también se produjo la dimisión del anterior coordinador local de Vox, Luis Palomino, siendo el actual coordinador el propio Fito Carreto.

El malestar de Leocadia Benavente es comprensible ante la designación de Fito Carreto como candidato, no en vano es la segunda vez que ve cómo "se la juegan". Primero le ocurrió en el PP de Moresco, donde era la número dos y se la obligó a ceder el puesto al número 3, Alfonso Candón, cuando el ex alcalde portuense dejó el cargo a poco más de un año de las elecciones de 2015. Ahora con Vox, donde fue la número dos en los comicios de 2019 tras Juan Carlos Sanz -que ya anunció su marcha de la formación alabando públicamente hace unos meses al PP de Beardo- la edil ha visto cómo su trabajo en estos cuatro años no se ha valorado lo suficiente desde la dirección nacional, que ha visto en Fito Carreto un candidato más acorde a sus intereses.

En cuanto a su candidatura por San Fernando, Leocadia ocupa el número tres tras Carlos Zambrano y Ángel Aparicio. En estos momentos Vox tiene en La Isla dos concejales, pero aspira a mejorar su marca, por lo que no sería nada descabellado pensar en que pudiera resultar elegida. El tiempo dirá cómo termina este culebrón.