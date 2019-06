Ha conseguido los mejores resultados electorales del PSOEen San Fernando en las últimas elecciones municipales, ¿objetivo cumplido?

Han sido unos resultados espectaculares, los mejores del PSOE isleño en toda su historia. Hay que remontarse 20 años atrás –a 1999– para encontrar un resultado mejor en las urnas, como precisamente apuntaba el análisis que hizo el Diario de Cádiz del 26-M. Creo que demuestran claramente que la ciudadanía ha valorado la gestión que hemos hecho desde el gobierno, que ha entendido que hemos marcado un rumbo, una senda... Es, además, algo que he percibido constantemente en la calle, que la ciudadanía me ha transmitido durante este tiempo.

Partía de favorita pero, ¿no han superado estos resultados las expectativas que tenía el PSOE?

Era un marco probable, si bien es cierto que las estimaciones en política –actualmente– cambian en poco tiempo y son difíciles de concretar. Sabíamos que teníamos buena aceptación, que contábamos con la confianza de la ciudadanía. Aún así, las matemáticas y el reparto de concejales también cuentan en unas elecciones. Conseguir once concejales en un arco de pleno en el que están representados hasta seis grupos políticos diferentes es algo complicado de lograr. Pero hemos conseguido sumar, hemos conseguido la confianza de ciudadanos que en otras elecciones se ha decantado por otras fuerzas políticas.

Y ha impedido un posible pacto del bloque de la derecha, que era lo que temía el PSOE...

Eso ha sido el otro gran éxito del resultado electoral: la imposibilidad de que el pacto de la derecha fuera sumatorio y la garantía de que al ser la candidata de la fuerza más votada pudiera afrontar un gobierno en minoría, como el que ahora tenemos.

Precisamente, contaba con varias opciones –pactar con Cs, con AxSí, entre otras– pero se ha decantado por gobernar en minoría. ¿Por qué?

Once concejales nos dan fuerza para asumir con solvencia la gestión municipal. Consideramos, ahora mismo, que es lo mejor para encarar la gestión. Ahora bien, es un gobierno en minoría pero no sordo: vamos a escuchar a las demás fuerzas y vamos a alcanzar acuerdos. Lo dije en el discurso de investidura: hoy gobernamos en minoría y hemos alcanzado un acuerdo programático con Podemos de cara al presupuesto de 2020. Pero a medida que avance el mandato podremos tener más acuerdos con otras fuerzas, un acuerdo de legislatura o incluso, si llega el caso, un acuerdo de gobierno.

¿No descarta entonces un pacto de gobierno con otra formación ni la posibilidad de gobernar en mayoría?

Creo que lo dije claramente en la investidura.

Los andalucistas (AxSí) han sido sus socios de gobierno. ¿Por qué se ha descartado revalidar ese acuerdo de gobierno?

Simplemente, porque podemos gobernar en minoría y así hemos decidido hacerlo. Pero AxSí, Cs, Podemos... están ahí para poder alcanzar acuerdos en los próximos años. Hoy es esto, no sé la situación en la que estaremos dentro de unos meses, un año o dos.

¿Demandaba la militancia del PSOE ese gobierno en minoría sin pactos con otras siglas?

Ante los buenos resultados del 26-M se ha dado una normal manifestación de la militancia en ese sentido de demostrar a la ciudadanía lo que podemos hacer solos. Realmente, no sé lo que es gobernar con mayoría, siempre he gobernado en minoría. Y siempre he pretendido un gobierno transparente y participativo: cada uno de los proyectos y propuestas que he llevado a pleno han tenido un respaldo de la sociedad, de colectivos e entidades ciudadanas. Hemos sabido trasladarlas y alcanzar consensos con otros partidos. Ahora estamos en la misma circunstancia. Gobernar en mayoría será más cómodo, pero le aseguro que con mi forma de actuar y de ser como alcaldesa voy a hacer lo mismo, porque aunque tuviera garantizados los 13 votos (la mayoría absoluta), eso no significa que no tenga que escuchar a los demás que están en el pleno y a la ciudadanía y aquello que quieren.

El acuerdo alcanzado con Podemos incluye cuestiones que pueden parecer complicadas de conseguir como la municipalización de 80 trabajadores de las instalaciones deportivas.

Es un acuerdo para empezar a trabajar. Si hay un servicio en el que, por sus características, puede empezar a plantearse la municipalización de trabajadores es el de Deportes, si bien es cierto que le trasladamos a Podemos la complejidad que ello suponía y, sobre todo, que nosotros estaríamos siempre con la postura y el punto de vista que nos trasladen los trabajadores para garantizar siempre sus puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que los convenios colectivos garantizan la subrogación de la plantilla, pero cuando uno hace un proceso de remunicipalización -como se ha hecho en algunos municipios gobernados por Podemos. hay que garantizar de alguna manera, con algún proceso, los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para pasar a ser empleados públicos. Y eso puede desencadenar cierta inseguridad. En cualquier caso, eso será objeto de análisis. Si hay consenso con los trabajadores, hay una situación estable y administrativamente se puede hacer y financieramente se puede asumir, podremos plantearlo.

En este mandato toca afrontar otro gran contrato: agua y alcantarillado. Sin embargo, aquí no se ha planteado la municipalización.

En este caso, no es una cuestión que se haya planteado por Podemos para formalizar este acuerdo. Y como alcaldesa creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en el nuevo contrato, con un pliego de condiciones innovador y que tenga en cuenta la idiosincracia de una ciudad que está rodeada de Parque Natural así como nuestra filosofía de Acción por el Clima. Nuestra intención es que una consultora especializada asesore al Ayuntamiento para concretar hacía dónde debe tender la gestión del agua. Ahora, obviamente, plantearemos en el pleno una prórroga del contrato, que llevará aparejada algunas inversiones como –espero– empezar a trabajar con la red de alcantarillado de Bazán. Hablamos de una prórroga siendo conscientes de que desde el primer momento tenemos que empezar ya a trabajar en el nuevo contrato para que cuando termine la prórroga esté todo hecho para dar luz verde al nuevo contrato.

Habilitar tres salas de estudio antes de noviembre. Es otra de las cuestiones acordadas con Podemos... ¿Es posible en tan solo unos meses?

Nosotros tenemos el proyecto de la gran sala de estudio en el parque Almirante Laulhé. Desde Podemos se plantea hablar con entidades vecinales o con centros educativos para llegar a acuerdos y poder disponer de espacios de estudio en tres zonas de la ciudad: Constitución, Bazán y Casería. Y nosotros estamos encantados de entablar conversaciones en este sentido.

Esta semana ha dado a conocer el nuevo gobierno. Seis grandes áreas y hasta 32 concejalías, entre ellas las de Acción por el Clima, Transformación Digital, Transparencia, Gobierno Abierto o Economía Circular...

Van vinculadas a la Agenda 2030 europea y a la propia Agenda Ciudad 23, que planteo como programa de gobierno.Tener concejalías específicas en estas materias lo que te dice es dónde pones el foco, qué marcas como objetivo de tu gobierno. En estos días hemos visto, por ejemplo, las noticias de como se está derritiendo el hielo en Groenlandia o que no se llega a acuerdos en Europa para reducir las emisiones. Desde los territorios pequeños podemos hacer mucho parareducir emisiones, consumir menos plástico, impulsar el uso de las energías renovables... Por eso, concejalías como la de Transición Energética o la de Economía Circular (que no es una concejalía en sí sino que forma parte de la de Gestión de Residuos), que sirve para generar concienciación entre los ciudadanos. Y de Acción por el Clima, que es una concejalía que pretendemos que esté por encima de todas, que sea transversal, que se inmiscuya en cada cosa que hagan las demás, que planifique y coordine pero también que sirva para concienciar. En ese sentido, creo que una de sus primeras misiones debe ser un plan de choque para controlar los plásticos en el mercadillo para cambiar la situación actual. Es una tarea complicada pero cada día más necesaria. La política digital es otro compromiso, de ahí la concejalía de Transformación Digital. Tenemos que dar un salto definitivo en estos años.

¿Se ha perdido la subvención para afrontar la remodelación de la plaza del Rey?

Pasamos el primer corte con el proyecto y, recientemente, hemos recibido una comunicación de la Junta de Andalucía en la que nos manifiestan que no contaríamos con estas ayudas y nos dan un plazo de alegaciones. Estamos en ese plazo. En cualquier caso es un proyecto aprobado con los presupuestos participativos del Ayuntamiento y un compromiso de la Junta que se vinculó al convenio de la subestación eléctrica al ser la única plaza de la calle Real en la que no se había intervenido con las obras del tranvía. Un 40% de la actuación está reservado en los presupuestos municipales. Se ha adjudicado la redacción del proyecto y, si no tenemos la financiación de la Junta, se acometerá de una u otra forma porque, insisto, es un compromiso adoptado con los presupuestos participativos y porque, después de la rehabilitación del Ayuntamiento, la plaza del Rey tiene que estar a la altura.

¿Y cuándo prevé que podría inaugurarse el Ayuntamiento?

Lo que barajamos a día de hoy es poder hacer una inauguración en primavera del próximo año. Eso no quiere decir que las obras terminen en esa fecha. Hablamos de la inauguración, que debe ser todo un acontecimiento, una fiesta para la ciudad. Ya llevamos tiempo trabajando en ello e, incluso, le hemos trasladado al Rey nuestra petición para que acuda a la inauguración, tanto por carta como personalmente en su última visita a la ciudad.

La playa ha abierto tras meses de obra, pero el paseo está vallado. ¿Estará así todo el verano?

Es una obra de la Junta de Andalucía, que ejecuta Tragsa. Quiero decir, que el Ayuntamiento no tiene la disponibilidad de ese espacio hasta que se formalice la recepción. Nos hubiera gustado enormemente que estuviéramos disfrutando del paseo que se puede ver, pero a día de hoy no se ha dado esa circunstancia. Nosotros seguimos trabajando e insistiendo tanto a la delegación territorial, responsable de coordinar las obras, como a Tragsa para recepcionar cuanto antes la plataforma, terminar lo que hay que terminar y poder disfrutar de ella. En estos días hemos fijado también como fecha tope el 1 de octubre para retomar los trabajos que quedan para terminar la obra (asfaltado de carriles).