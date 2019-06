La carretera de la playa de Camposoto ha vuelto a abrirse al tráfico rodado a primeras horas de esta tarde, aunque solo hasta la altura del acceso número cuatro. El tramo final seguirá cerrado debido a la continuación de los trabajos en esta zona. Previsiblemente abrirá en su totalidad el próximo día 15, cuando el Ayuntamiento tiene previsto dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada estival.

La retirada de las vallas que fueron colocadas el pasado 10 de septiembre permite la circulación y estacionamiento de vehículos hasta la bolsa de aparcamiento más amplia, que es la del citado acceso cuatro. También está habilitada la entrada a la playa a través de los accesos uno, tres y cuatro. Pero no se puede hacer uso del nuevo paseo marítimo a base de pasarelas de madera que se acaba de construir a lo largo de más de dos kilómetros. Aunque prácticamente la obra está acabada, todavía el Ayuntamiento no ha recepcionado esta actuación, así que la empresa adjudicataria ha cerrado con vallas de obra todo el paseo para evitar posibles desperfectos de los que tendría que hacerse cargo. Previsiblemente, no se retirará este cerramiento hasta que el Consistorio formalice la recepción de los trabajos, para lo que todavía no hay fecha.

La remodelación de los accesos de Camposoto no está terminada. Los trabajos, de hecho, se han interrumpido ahora para dar luz verde a una temporada de verano que no podrá escapar de esa situación de provisionalidad. Queda, de hecho, acometer el asfaltado de los nuevos carrilles, una obra que incluso está adjudicada ya pero que se retrasará intencionadamente para no interferir con la temporada. Así que los aparcamientos que se reparten junto al nuevo paseo no están asfaltados -se sigue aparcando sobre tierra- y existe un importante desnivel en la acera debido a que la plataforma de la calzada, cuando se acometa el asfaltado pendiente, se elevará varios centímetros. Son algunos de los flecos sueltos con los que habrá que lidiar este verano.