El asfaltado de la carretera de la playa de Camposoto se ejecutará después del verano

El asfaltado de la carretera de la playa de Camposoto se hará finalmente después del verano. La necesidad de aguardar a que terminen los trabajos que ejecuta Tragsa actualmente en la zona para la creación de un paseo marítimo, que implica la entrada de maquinaria pesada, y, principalmente, la premisa de dar prioridad al desarrollo normal de la temporada de baño han llevado al equipo de gobierno a tomar esta decisión.

"Por muy rápido que se hiciera el asfaltado, no estaría terminado para que la temporada de verano discurriera con normalidad, sin molestias para los usuarios", señala la alcaldesa, Patricia Cavada.

La intervención para dotar de tres carriles la vía paralela al litoral, desde la primera pista –donde ya funciona desde el año pasado la rotonda que se construyó para dar fluidez a la salida y entrada de vehículos– hasta el acceso 8, que se corresponde con el final de la carretera, se adjudicó en febrero a la empresa Construcciones Garrucho por 1.259.803,21 euros, en torno a 300.000 euros menos de su precio de licitación.

En concreto, la idea es crear un tercer carril, que se sumaría al de salida para dar mayor fluidez al tráfico. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que las obras pudiera reducir el plazo de ejecución de ocho meses, finalmente se ha optado por una alternativa más prudente: dejar pasar los meses estivales para acometer los trabajos cuando se dé por concluida la temporada de baño.Una vez se ponga en marcha, además de esos tres carriles, el proyecto contempla la creación de una nueva rotonda a la altura de la bolsa de aparcamiento central (en el acceso 4), con la idea de potenciar la movilidad en toda la zona.

"Los vehículos no tendrán que esperar para salir, no molestarán el tráfico para girar hacia el otro sentido o no tendrán que ir hasta el final para dar la vuelta en la rotonda", explica la regidora.

A eso se suma la reordenación de los espacios de estacionamiento, "aún cuando se trata de una playa que al contrario de lo que se cree tiene más aparcamientos que otras como Cortadura, la Barrosa o El Palmar, que puede tener pero con un coste muy alto”, vuelve a mencionar como en otras ocasiones Cavada. En el lado de la marisma se adecuarán los aparcamientos en línea con un ancho y en el lado del caño, junto al carril bici, continuarán las plazas en batería. También se mejorarán las dos bolsas de aparcamiento existentes: antes de la primera pista y a la altura del acceso 4.

A finales de abril estará finalizada con todos los elementos la mitad del paseo

Incluso la actuación recoge una preinstalación que permitirá posteriormente la colocación de paneles digitales para informar a los usuarios de cuántas plazas de aparcamiento libres hay en cada zona. "Cuando el ciudadano llegue puede ver si queda sitio adentrándose en la playa o si es preferible que aparque al inicio, en el primer aparcamiento del que también se dará cuenta", detalla la alcaldesa, que plantea que esto se podrá trasladar a una aplicación móvil para que el ciudadano tenga conocimiento previamente, "para comodidad del usuario".

Aunque las labores de asfaltado se posterguen hasta después del verano, la playa de Camposoto mantiene una actividad intensa para acabar con la construcción del nuevo paseo marítimo. Ahora ya tienen hormigonado el 50% del carril bici y hay un tramo con los bancos de madera colocados. La previsión, según los datos que los responsables de la obra han ofrecido a la regidora, es que a finales del mes de abril esté acabado completamente –acerado, carril bici, los bancos y la cubrición de tablas de madera donde corresponde (la zona peatonal) sobre la plataforma que se ha instalado sobre el caño– la mitad del trazado, hasta la altura del aparcamiento grande. Un mes después, a finales de mayo, estarían finalizados los 1.700 metros de paseo.

El montaje de los equipamientos se hará una vez acaben los trabajos actuales

A pesar de esas fechas, el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, prefiere ser prudente y hablar del mes de junio para que esos trabajos estén acabados y se comience con el montaje de infraestructuras y equipamientos. El también responsable de Desarrollo Sostenible se refiere a los flecos que Tragsa tenga pendientes para rematar su obra y a los retrasos que puedan provocar las oscilaciones del tiempo típicas de estas fechas para ser cauto.

"Los trabajos se han adjudicado con tiempo a Rhodas Albañilería que es la misma empresa que los realizó el año pasado, por lo que ya tiene experiencia", recuerda Romero sobre el montaje no solo de módulos, aseos o duchas, sino también de las canalizaciones necesarias para su funcionamiento. Ante eso se decanta por la segunda quincena de junio para hablar de una "playa montada" y con los accesos abiertos.