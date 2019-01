El gobierno local intenta acortar los plazos de la obra de la playa de Camposoto

¿Estará la playa de Camposoto a tiempo para el próximo verano? Con la construcción de las pasarelas peatonales a medias y una obra –la remodelación de la carretera de acceso– pendiente aún de adjudicarse, el PP ha dado la voz de alarma: es imposible que esté terminada antes de la temporada de baño. Así lo aseguraba el pasado martes el concejal Daniel Nieto al salir de la reunión de la mesa de contratación en la que se trató esta actuación pendiente.

El gobierno municipal, sin embargo, asegura todo lo contrario. A pesar de que el plazo de ejecución que se maneja para la remodelación de la carretera –aún no adjudicada– es de ocho meses, insiste en que la playa estará a punto cuando llegue el verano y en que no hay motivo alguno de preocupación. "Se trata de una inversión de cinco millones de euros, la mayor que se ha realizado en un espacio medioambiental en San Fernando. Y es cierto que se trata de una actuación complicada por los trámites administrativos que implica y porque tiene que coordinar a dos administraciones –Junta y Ayuntamiento– y a dos empresas adjudicatarias distintas. Pero ahora mismo no hay motivos para pensar que no va a estar a tiempo para el verano", sostiene el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez.

En la licitación se puntúa especialmente la rebaja del plazo de ejecución de la obra

El PP alude en sus argumentos al plazo de ejecución de ocho meses que se maneja para la obra de la carretera y recuerda que ésta todavía ni siquiera se ha adjudicado. Sin embargo, el gobierno municipal ha recordado que, precisamente, una de las cuestiones que más puntúa en la licitación del contrato a la hora de valorar su adjudicación es la reducción del plazo de ejecución de la obra, así que confía en reducir esos tiempos para llegar al verano con la carretera recién asfaltada.

En lo que toca a la otra parte de la intervención –la de la pasarela peatonal a lo largo del caño que ejecuta la Junta– el concejal Conrado Rodríguez insiste en que se cumplen los plazos previstos. Su finalización se prevé en torno a la próxima primavera, siempre que no haya retrasos por el mal tiempo. El ejecutivo asegura que la adjudicación de las obras de la carretera de la playa es cuestión de días. "No se llegó a adjudicar el martes porque la mesa de contratación pidió una aclaración sobre una cuestión del informe técnico de las ofertas presentadas antes de seguir adelante con el proceso. Es algo de fácil solución, que se resolverá en breve, y en unos días se volverá a convocar la mesa", explica el concejal de Presidencia.

Estas obras, cabe recordar, se licitaron en diciembre por más de 1,5 millones de euros.