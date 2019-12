PSOE y Cs ratifican la subida del IBI en San Fernando

El gobierno ha sacado adelante las ordenanzas fiscales con la subida del 6% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otras cuestiones, con la oposición votando en contra en bloque. El debate se ha iniciado con la crítica por la inclusión de este punto en el orden del día (por vía urgente) y la respuesta municipal de que el informe de la jefa de Gestión Tributaria confirmaba la urgencia. Solo una de las 88 alegaciones presentadas se ha aceptado

Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que San Fernando es uno de los municipios que menos recauda del IBI. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, ha mencionado el informe de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) que apunta que La Isla es el municipio de la provincia de más de 10.000 habitantes con la cuota del IBI más baja.

Por su parte, Podemos ha dejado claro que no apoyará las ordenanzas fiscales. "No ha convencido en ningún momento a los ciudadanos. Tampoco con las comparaciones con el entorno: puede ser verdad matemáticamente, pero eso no le interesa a los vecinos porque no se traduce en mejora de los servicios públicos o su ampliación", ha advertido el portavoz, Ernesto Díaz.

La formación morada ha insistido en este argumento: el gobierno de PSOE y Cs no intenta invertir más dinero contra los desahucios, en la mejora de las infraestructuras estratégicas, en políticas contra la violencia de género.

A su exposición ha contestado la portavoz de Ciudadanos, Regla Moreno, que considera que Díaz se contradice puesto que en la campaña electoral aseguraba que los servicios municipales se costean con los impuestos. "Hacen falta ajustes fiscales para entender las necesidades de la ciudad. Es un reajuste que hace falta para aumentar las inversiones. Se va a grava los menos posible, pero hay que hacerlo", ha afirmado. Su postura responde a la comprobación de la realidad del municipio.

Tampoco Vox considera que San Fernando no se merece unas ordenanzas que supongan una excesiva carga fiscal. "Los servicios dejan mucho que desear y hoy se pide un nivel elevado de recaudación que no está justificado", ha criticado su portavoz, Carlos Zambrano, que también ha mostrado su queja por que el gobierno no atienda a las normas con el procedimiento llevado a cabo. Tampoco acepta la explicación de que se asume la tasa consorcial, puesto que los informes técnicos no lo recomiendan.

Para Andalucía por Sí (AxSí) se consuma el asalto fiscal de la señora Cavada y su gobierno. "Inaudito por infame: pusieron por escrito la bajada de impuestos y ahora la subida", ha cuestionado el portavoz, Fran Romero, sobre la actitud de Cs. De nuevo, ha reiterado sus quejas por que no se haya seguido el procedimiento habitual para traer el punto al pleno las ordenanzas fiscales: "Lo traen a escondidas, viva la transparencia". Los andalucistas demandan, "frente a su insensatez", "sentido común".

Desde las filas del Partido Popular (PP) consideran que los informes técnicos demuestran que la subida de impuestos planteada "es voluntad política". El portavoz popular, José Loaiza, ha insistido en que económicamente el Ayuntamiento no necesita esta subida recaudatoria con "29 millones en el banco", "con superávit". "¿Para qué necesitan más presión fiscal para los isleños?", se ha preguntado. Se refiere no solo a la subida del IBI de un 6% sino también a la subida de un 500% de la inmovilización de vehículos, o la creación de tasas para espectáculos en determinados sitios. Sus críticas se han dirigido a Cs por apoyar la subida del IBI.