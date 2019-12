El PP de San Fernando reclama la congelación del IBI en sus alegaciones a las ordenanzas fiscales

Dos alegaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha presentado el Partido Popular (PP): la congelación de este impuesto para 2020 y el aumento de los tramos de los valores catastrales que permiten la bonificación de este gravamen para las familias numerosas. En total los populares han presentado 14 alegaciones para la modificación de hasta 9 ordenanzas.

"No ha habido en los últimos años unas ordenanzas fiscales más recaudatorias", critica el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Loaiza, que demanda a Ciudadanos (Cs) que no apoye al PSOE en este subida de tasas e impuestos. "Que sean coherentes con lo que pedían hace unos meses, la rebaja del IBI", añade sobre el impuesto más significativo de las ordenanzas fiscales.

Los populares se quejan de la "atrocidad" que el gobierno municipal acomete con la subida del IBI para 2020 del 6%, por el incremento del valor catastral previsto y por la subida añadida por el equipo de gobierno. "Pedimos al igual que en 2015 hizo el PP que se baje el tipo impositivo, al 0,763% para compensar la subida del valor catastral", apunta Loaiza.

Tampoco está satisfecha la formación por las bonificaciones que se aplican al IBI para familias numerosas, incluso de un hijo. "Pocas casas tienen el valor catastral que se fija para que se aplique la bonificación", advierte el presidente local del PP, lo que deja fuera a la mayoría de familias. Por eso, plantean el aumento de los tramos de los valores catastrales.

Las alegaciones, detalla el líder popular, se fijan en otras cuestiones: mercado, vehículos, plusvalías, expedición de tarjetas de caza o estacionamiento, en un trabajo, precisa, del que se ha encargado la concejala Inmaculada Marín.

"Me parece muy bien que el gobierno plantee bonificaciones y exenciones por tema ecológico para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pero no puede olvidarse de cuestiones sociales", aclara. Se refiere a la implantación de una exención para entidades de ayuda mutua y benéficas.

También reclaman una exención para el cobro de la plusvalía por la venta de una vivienda. "Ya hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre que no se puede cobrara por valor de mercado. Hay que comprobar por cuánto se compró y por cuánto se vende y si no hay ganancia patrimonial no se debe cobrar la plusvalía", explica José Loaiza. La exención se centraría en aquellas operaciones en las que haya un decremento patrimonial o en las que la cuota del impuesto supere la ganancia por la venta.

"También hay que estar con las personas", exigen desde el PP. Por eso, consideran en las alegaciones una bonificación del 95% del ICIO (Construcciones, Instalaciones y Obras) en el caso de viviendas o locales que se adapten para mejorar su accesibilidad. Igualmente, consideran necesario reducir la tasa de mercados municipales a la mitad mientras el detallistas haga obras de mantenimiento o mejoras en su puesto, esté en situación de incapacidad temporal o sufra un retraso en la tramitación de una concesión municipal.

Además, se quejan del cobro de tasas por la expedición de documentos. En concreto, cuestionan que se haga al solicitar una copia de partes de intervención de la Policía Local, por fotocopia a color de fotos de esos informes o por consulta o certificación de datos catastrales, "muchas veces exigidos para distintos trámites administrativos", precisa Loaiza. La formación reclama que se elimine de las ordenanzas fiscales.

José Loaiza insiste en el "afán recaudatorio" y pone de ejemplo la tasa por inmovilización y retirada de vehículo, que sube un 500%. Los populares piden que se deje sin efecto la subida y se mantenga la tarifa actual en la iniciación del procedimiento y en la inmovilización. "Las tarifas son los suficientemente elevadas para servir de elemento disuasorio o coercitivo", exponen en las alegaciones.

El estacionamiento en vía pública también es otro tema en el que se detiene el PP, que expone la posibilidad de que ciudadanos o comerciantes se puedan beneficiar de la tarifa reducida de residente diario de zona azul aún cuando no estén empadronados o no vivan en calle con zona azul. "Hay personas en el centro que no aparcan en su calle, pero sí en una lateral donde hay zona azul que no se benefician de esta tarifa reducida", recuerdan.

En la línea de las reclamaciones para que se tomaran medidas que impulsaran la Feria del Carmen, el PP presenta alegación para que se apliquen reducciones del 50% de la tasa por la instalación de casetas para asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, entidades de ayuda mutua, partidos políticos, sindicatos peñas, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, empresariales o de comerciantes. "No están para ganar dinero, sino para trabajar por su organización y dan vida a la Feria año a año y sin embargo aquí se les sigue castigando", defiende José Loaiza.

Finalmente los populares cuestionan que se cobre por el otorgamiento de tarjetas de armas para caza, por lo que piden que se elimine.