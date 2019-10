El PP asegura que el tipo impositivo del IBI de San Fernando es el más alto de la Bahía

El tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de San Fernando es el segundo más alto de toda la provincia, solo por detrás de La Línea. El Partido Popular (PP) echa mano de esta comparación para poner en entredicho los datos que el equipo de gobierno ha aportado para defender la subida del tipo impositivo, que se sumará a la subida del valor catastral. A 0,873 asciende, según la información de Hacienda a la que hace referencia José Loaiza, frente a tipos más bajos en el resto de municipios de la Bahía de Cádiz.

Las reacciones al incremento del IBI que se plantea para 2020, por la aplicación de una subida municipal del 3% más otro 3% de la revisión de los valores catastrales, continúan. Esta mañana de nuevo se posicionaba en contra el PP, que aludía al argumento del gobierno de que San Fernando es la localidad del entorno que menos recauda por IBI. "Somos los que más pagamos por IBI, la recaudación es un problema de gestión, porque faltan ingresos en la ciudad, falta actividad económica", apunta el presidente local de la formación, sobre la razón de que la media que exponen desde el equipo de gobierno sea más baja que en otras ciudades.

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, indicaba hace unos días que la recaudación media por habitante en La Isla era de 188 euros, frente a los 260 de El Puerto, los 262 de Puerto Real, los 279 de Chiclana y los 322 de Cádiz. Hoy el líder popular aludía sin embargo al tipo impositivo para asegurar que los isleños son los ciudadanos que más pagan de la Bahía. Contraponía para ello el tipo de 0,873 de San Fernando con el 0,51 de Chiclana, el 0,76 de Cádiz, el 0,65 de Jerez, el 0,75 de El Puerto, el 0,58 de Puerto Real y el 0,79 de Rota. "No se puede mentir al ciudadano", se ha quejado Loaiza, que tildaba por este motivo a Rodríguez y a la alcaldesa, Patricia Cavada, de "mentirosos". "Al señor Conrado Rodríguez el pelo le va a cambiar de color con tanta mentira: no hay rueda de prensa ni pleno en que no mienta", ha añadido.

El portavoz del Grupo Municipal Popular también criticaba la actuación del gobierno por la convocatoria del pleno extraordinario para aprobar las ordenanzas fiscales "con nocturnidad y alevosía". "Podían haber esperado al pleno de la próxima semana pero querían evitar que la sociedad se fuera soliviantando, porque esto es un atraco a mano armada", ha señalado. En ese sentido, ironizaba por que "ayer con esfuerzo" la Federación de Vecinos votara en contra de la subida. "Fueron las asociaciones las que pusieron sentido común frente a la cúpula", ha abundado en este tema. Esa postura se suma a la que desde el primer momento han mostrado Asihtur (Hostelería) y Acosafe (Comerciantes).