Las enormes diferencias entre los impuestos municipales de la provincia de Cádiz

Un empresario que quiera abrir un negocio con una superficie de 75 metros cuadrados en una calle de primera categoría de Tarifa tendrá que abonar 3.507 euros en concepto de tasa por licencia de apertura. Si opta por Jerez, la tasa se reduce a casi la cuarta parte, unos 816 euros. Y si el municipio elegido es El Gastor, apenas 39 euros.

También hay sorpresas para los ciudadanos en función de donde tengan domiciliado su vehículo a la hora de abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido sello. Por ejemplo, Prado del Rey es la localidad con el tributo más alto en el rango comprendido entre 16 y 19,9 caballos fiscales, con 180 euros. Pero si ese mismo vehículo estuviera adscrito a Trebujena, su propietario tendría que pagar la mitad, 91,4 euros.

Éstos son algunos de los datos que saca a la luz la vigésima edición del Informe sobre los Tributos Locales de la Provincia de Cádiz, elaborado por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y que ha sido presentado esta mañana en la Diputación Provincial por el responsable del área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas.

"Nosotros somos los fotógrafos y éste es el álbum de fotos", ha señalado el presidente de la patronal, Javier Sánchez Rojas, que se ha resistido a valorar las fuertes oscilaciones entre las localidades. "Responden a la libertad de cada municipio. Nosotros no buscamos las explicaciones, sino llamar la atención", ha señalado el líder de los empresarios gaditanos, que ha resaltado que no entran a valorar otros factores como la calidad de los servicios prestados o la renta per cápita, que son también variables a tener en cuenta a la hora de evaluar la presión fiscal ejercida en cada municipio.

El estudio desglosa las principales tasas y tributos sobre los que los ayuntamientos tienen competencias. Respecto a la anterior edición, presentada en 2016, una de las cuestiones que más llaman la atención es que apenas hay modificaciones en los tipos aplicados, salvo retoques menores.

Esta situación se debe a dos razones, según la patronal. Por un lado, la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha implicado una contención del gasto, por lo que "hay que exprimir menos la naranja de los ingresos", según Sánchez Rojas. El segundo factor a tener en cuenta es que en los últimos tres años se han sucedido varias convocatorias electorales. "Y en años electorales lo normal es que no se tienda a subir impuestos", apuntó el presidente de la CEC.

Retoques en el IBI urbano

En el último año seis municipios han modificado levemente a la baja el tipo aplicado -Cádiz, Castellar, La lïnea, San Fernando, San José del Valle y Sanlúcar-. Como es tradicional, el informe incluye una escala con La cuota media por cada unidad urbana con datos aportados por la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz, lo que permite hacer una comparativa entre municipios.

El Puerto de Santa María repite como el municipio con el IBI más alto, con una cuota media de 638 euros, seguido a gran distancia de Tarifa (591,6), San Roque (526) o Cádiz (512 euros). En el extremo opuesto se sitúan Benaocaz (199 euros), Torre Alháquime (201 euros), Jimena (227,2) o Puerto Serrano (231 euros).

También llama la atención las oscilaciones de un año a otro, según la media estimada por el informe. En el lado de los incrementos, destacan Espera (26 euros más) y Setenil (25 euros de aumento). En cambio, San José del Valle registra una caída de 42 euros y Castellar de 25 euros.

Asimismo, resalta que el tipo aplicado en el IBI rústico supera al urbano en numerosos municipios, especialmente de la Sierra, aunque es común a todas las comarcas salvo la Bahía de Cádiz. La diferencia entre ambos llega al 100% en Los Barrios, al 92% en Puerto Serrano, o al 75% en Vejer.

Diferencias en el sello del coche

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es uno de los que mejor refleja las diferencias por municipios. En 2019 sólo ha habido un municipio que ha modificado las cuotas de este tributo, Villaluenga del Rosario, y ha sido un pequeño retoque al alza. En el caso de los turismos con una potencia fiscal entre 16 y 19,9 caballos fiscales -la más común-, las tarifas más elevadas se abonan en Prado del Rey (180 euros), Sanlúcar, El Puerto, Puerto Real, Arcos y Chiclana (179,2 euros), Jerez y Algeciras (178 euros) y Cádiz (177 euros).

En el lado opuesto de la tabla destaca Trebujena, con una cuota inferior a los 100 euros (91,). Apenas por encima de este listón se encuentran San Roque (100,35 euros), Alcalá del Valle (101,26 euros) y Benaocaz (107,53 euros).

Tasa de recogida de basuras para negocios

El informe también desgrana el impacto de diversas tasas municipales que repercuten en la actividad empresarial. En el caso de la tasa de basuras, la patronal se detiene en dos supuestos que les atañen de pleno.

En primer lugar, se trata de la tasa que tendría que afrontar un restaurante de dos tenedores con cinco empleados, situado en una calle de primera categoría, cuya superficie es de 100 metros cuadrados con capacidad para 50 comensales.

El listado es encabezado por Algeciras, Jerez, Sanlúcar y Puerto Real, con importes que rayan los 800 euros en las dos primeras, y por encima de los 760 euros en las otras dos localidades.

En el lado opuesto, el municipio de Torre Alháquime, seguido de Villamartín, Alcalá del Valle, Algodonales y Setenil son los que figuran con las tasas más reducidas en este supuesto, con importes inferiores a los 120 euros.

El segundo supuesto que calcula el informe es el de un comercio con tres empleados situado en una calle de primera categoría y con una superficie de 100 metros cuadrados. El Puerto, Ubrique y Sanlúcar arrojan cuotas por encima de los 400 euros. Al otro lado de la tabla se encuentran Torre Alháquime, Villamartíjn, Alcalá del Valle, Algodonales y Setenil, con cuantías inferiores a los 100 euros.

Dispersión en las licencias de apertura

Esta tasa es la que arroja mayores diferencias entre municipios, sin atender a tamaño o comarca. El informe toma como supuesto práctico el inicio de actividad de una gestoría con una superficie de 75 metros cuadrados en una calle de primera categoría.

En este caso, las cuotas oscilan entre los 3.507,60 euros que reclamaría el Ayuntamiento de Tarifa y los 39,56 euros de El Gastor. El Puerto, Los Barrios y Benalup arrojan cuotas por encima de los 1.500 euros. Conil, San Roque, Chipiona, Castellar y La Línea piden más de 1.000 euros. En cambio, Jerez serían unos 816 euros, cantidad que se reduce a 360 euros en Cádiz o 200 euros en San Fernando.