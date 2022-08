Dogma de Fe

Dice el refrán que "A la tercera va la vencida". Y más le vale al Cádiz que el refranero español esté en lo cierto, porque terminar la tercera jornada sin un punto en el casillero sería una mecha ardiendo en un cartucho de dinamita. Las aguas andan revueltas en la afición cadista y un nuevo tropiezo podría convertir el ex Carranza en un polvorín. Quizás la relación de la afición con la directiva nunca fue del todo cordial, pero goles son amores y los ascensos y permanencias tapan más grietas que el Tapaporos que se aplicaba a las paredes antes de pintar.

Ganar es urgente, pero más por lo psicológico que por lo matemático. No es que un servidor niegue la importancia de sumar puntos, que en definitiva es lo que te salva, pero aun en el hipotético caso de que el Cádiz no lograra hoy la victoria las distancias con la zona de salvación no será astronómica. No más de un partido. Pero lo de la cabeza me preocupa más. Cuando no eres capaz de ganar acabas creyendo que es que no vas a serlo. Y cuando no se gana, cualquier rival aumenta de tamaño proporcionalmente a tu necesidad de victoria. Si no ganas desde hace tiempo, el colista se puede convertir en el campeón de la Bundesliga, y así es complicado remontar una cuesta arriba que cada vez se te va a hacer más grande y empinada.

Y creo que lo de este Cádiz es más problema de cabeza de que plantilla y técnico. Después del descalabro en Pamplona, había gente en redes sociales echando de menos a Cervera, sin pararse a pensar que (pese a lo agradecido que hay que estar a Cervera y al enorme trabajo que hizo y todo lo que le debemos) de haberse mantenido a Cervera la temporada pasada, esta temporada no estaríamos pasando las fatiguitas en Primera, sino en Segunda. Lo de Cervera fue un ciclo que tocó a su fin y Sergio logró enderezar el rumbo. En lo que a fichajes respecta, a priori, lo que se ha incorporado no parece malo, pero eso solo lo dice el tiempo y no el dinero que te gastas. Un fichaje millonario puede ser un petardo y uno que sonaba a petardo convertirse en bomba atómica a tu favor. Es lo de siempre. Si la pelota no entra se buscan culpables: directiva, fichajes, dinero gastado, racanería en incorporaciones, etc, etc. Si la pelota entra y todo lo anterior existe, queda eclipsado por el buen momento del equipo.

Y lo que a este Cádiz le hace falta es que la pelota empiece a entrar, para que se den cuanta de que pueden ganar. Y mejor no mirar al que tenemos enfrente, porque ya cualquier rival nos parece malo. Lo mismo que la temporada pasada, cuándo sacábamos petróleo en campos de Champions, cualquier rival nos parecía derrotable. Al Cádiz de esta temporada le hace falta una inyección de moral, de creer en sí mismo. Y con eso todo lo demás llegará. Borremos del calendario el próximo partido y a muerte con el que tenemos hoy. Para hoy hemos recuperado jugadores. Eso es importante, pero más lo es recuperar confianza. Saber que podemos ganar. De nada sirve todo lo demás si no creemos. Pues a ello, señores.