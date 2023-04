Decía Luis Aragonés, que por algo era el Sabio de Hortaleza, que lo importante son los últimos ocho partidos. Y tenía toda la razón. Posiblemente para Barcelona y Elche ya esté todo el pescado vendido, pero, por debajo y para los puestos europeos, los demás se lo juegan todo en este final de Liga. Un final de liga que, por cierto, pinta con bastantes nervios una vez más para el cadismo. No se si el Cádiz lo ha visto fácil antes de tiempo, si es que realmente no ha podido sumar más en estos últimos partidos o esperaba que los de abajo tambien pincharan, pero lo cierto es que el panorama se ha puesto feo, con el equipo a un solo punto del descenso. Los perseguidores se han puesto las pilas, sobre todo el Valencia, rival de hoy, y han recortado puntos.

La dinámica del Cádiz no es nada buena en estos últimos partidos. El ultimo golpe de efecto se dio en el Benito Villamarín y a partir de ahí prácticamente nada. Se han dejado escapar dos oportunidades de oro. Una ante un equipo muerto anímicamente como era el Español, que el punto pudo ser bueno de ganar a Osasuna, pero perdimos ante los navarros y tormenta a la vista. Hoy recibimos a un Valencia que está sacando la cabeza, que ha ganado sus dos últimos partidos, con la moral alta porque ha salido del descenso y que parece que tiene más claro que nosotros que lo de hoy es una final casi definitiva.

El Cádiz ha jugado con fuego y está a punto de quemarse. Hoy hay que ganar sí o sí o las consecuencias pueden ser catastróficas. Una derrota hoy nos condenaría a enfrentarnos en plan kamikaze a un Atlético de Madrid que, para colmo de males, todavía puede ser segundo en la liga ante la apatía del Real Madrid. Malos tiempos para la lírica, que dirían los Golpes Bajos. El Cádiz, pese a perder en algunos partidos, ha dado buena imagen, pero buena imagen tambien da mi televisor y con eso no se ganan puntos. Hay equipos que parecían muertos que se han empezado a poner las pilas. Si hace dos o tres semanas Valencia y Español parecían condenados, más por imagen que por matemáticas, ahora mismo la tortilla se ha dado la vuelta y por dinámica Cádiz y Getafe lo tienen feo. Nada es definitivo y, por suerte, esto todavía está en nuestras manos, pero o nos ponemos las pilas desde hoy mismo o vamos a tener serios problemas.

Hoy no hay excusas porque, literalmente, nos va la vida en ello. Si el Cádiz pierde ante el Valencia y el martes cae de nuevo contra el Atlético de Madrid mucho me temo que vamos a ser serios candidatos al descenso, salvo milagro habitual de los amarillos. Hoy hay que ganar, por lo civil, por lo criminal, jugando jogo bonito brasileiro o, como decía la Chirigota Los Naranjitos de Juan Rivero, aunque sea de penalti y a un minuto del final. Todo lo que no sea eso es asomarse a un barranco en chanclas. Y las famosas palabras de que "hay que levantarse y trabajar" o "tenemos que mejorar" vamos a aplicarlas desde hoy y no desde mañana. Porque puede ser tarde. Demasiado tarde. Hoy el Cádiz se juega la vida.