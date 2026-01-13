El juez envía a prisión al hombre detenido por matar a su esposa en Olvera

Vivienda donde residía el matrimonio, en el número 1 de la calle Alemania, en Olvera

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Arcos de la Frontera ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 60 años detenido por supuestamente matar a su pareja este pasado fin de semana en la localidad de Olvera.

El juez de esta Sección, competente en materia de violencia sobre la mujer, le investiga como supuesto autor de un delito de homicidio, "sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En su comparecencia en la sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

El hombre, esposo de María Isabel, primera víctima mortal de violencia de género en la provincia de Cádiz en 2026, fue arrestado en la madrugada del pasado domingo, cuando los servicios sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil acudieron al domicilio en el que convivía la pareja y comprobaron que la mujer había fallecido.

Según ha revelado la autopsia, la causa del fallecimiento fue la asfixia.