Imagino que a estas alturas a nadie le sorprende que lo que ocurrió ante el Real Madrid entraba dentro de lo posible. Por más que llegaran con una Liga casi perdida y jugando con alguno de los no habituales, la calidad de estos equipos siempre suele acabar decantando la balanza hacia su lado. El Cádiz le aguantó bien al Madrid, aunque bien es cierto que pudo encajar el primer gol bastante antes, pero a raíz de recibirlo se acabó el partido. No pasa nada, la jornada acompañó y seguimos estando a 4 puntos del equipo que marca el descenso. Pero tiene toda la razón Sergio González cuando dice que si pensamos que tenemos un mini colchón nos equivocamos. Diez partidos por delante dónde se debe dejar atada la permanencia, sobre todo porque el equipo está demostrando que lo merece y por qué hay, como mínimo, tres equipos peores que el Cádiz. Pero, aunque lo tenemos en la mano, si pensamos que está todo hecho nos equivocamos de todas. En estos partidos que quedan hay que ir con la cabeza fría y partido a partido. El partido de esta noche es una auténtica final, no decisiva en el caso de que la perdamos, pero sí que puede ser definitiva si somos capaces de ganarle al Español. Si el Cádiz es capaz de ganar en Cornellá dejaría al Español a 7 puntos, con el gol average ganado y con una estocada mortal en la moral del equipo catalán. Un golpe casi definitivo a los pericos. Lo de que quedan 30 puntos en juegos es cierto, pero aquí no solo hay que analizar la matemática pura y dura sino también las tendencias. Con el Elche descendido prácticamente, Valencia y Español podrían sumar 30 puntos como máximo (juegan entre ellos en una jornada 37 que puede ser dramática). Pero si en 29 jornadas de liga solo han sido capaces de sumar 27, la lógica dice que no lo harán, aunque en fútbol todo es posible. Y el problema de estos equipos es el que ya hemos venido repitiendo durante muchas semanas: que son conjuntos que no están acostumbrados a verse metidos en esta pelea y les va a resultar muy difícil salir de ahí. No me ha gustado mucho ser profeta pero yo creo que o Valencia o Español van a acabar siendo equipo de Segunda División, si no los dos. Y el Cádiz tiene la oportunidad de dejar sentenciada la permanencia en estas próximas dos semanas.

Quién lo diría, en vista de como empezó la liga. Para resumir, quedan 10 partidos pero si somos capaces de ganar dos en concreto, el de esta noche ante el español y el del día 30 ante el Valencia, el Cádiz habrá amarrado prácticamente la permanencia. El principal enemigo del Cádiz ahora mismo es el exceso de confianza. El equipo está jugando con soltura y de mantener ese ritmo la permanencia va a llegar seguro. Si nos creemos que ya está todo hecho y nos vemos con un colchón cómodo, el problema es que encima del colchón te puedes dormir y ocurrir una tragedia. Así que los cinco sentidos puestos en el partido de esta noche que, de ganar, nos dejaría con muchas posibilidades de seguir disfrutando de la Primera División. Vamos allá.