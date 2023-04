Los que ya llevamos varias décadas siguiendo al Cádiz estamos acostumbrados a vivir todo tipo de milagros con el equipo amarillo. Pero lo de esta temporada, pese a que todavía no ha terminado, lleva camino de convertirse en uno de los mayores milagros del cadismo. No solo porque el inicio de temporada, con aquellas cinco primeras derrotas en las cinco primeras derrotas invitaban a soñar con alojamiento gordo en la Venta del Nabo mucho antes de lo previsto, sino porque al propio milagro de sobreponerse a eso hay que añadirle el hacerlo con todos, sí con todos, los elementos en contra. El equipo de Sergio González ha sabido levantarse como pocos equipos lo habrían hecho. La incorporación de jugadores en el mercado invernal ha sido clave para esta resurrección deportiva, sí, pero la mentalidad y la fe de la plantilla en creer en que se podía ha sido también fundamental.

El ultimo golpe de efecto ha sido la inapelable victoria en un campo siempre tan complicado como el Benito Villamarín, ante uno de los Betis más en forma de las ultimas temporadas. Petróleo, oro molido logro el Cádiz con esos tres puntos que le permiten afrontar al tramo final de 10 partidos con cierta tranquilidad. En estos 10 últimos partidos hay partidos trascendentales, contra rivales directos, pero tambien va a haber mucho enfrentamiento directo entre ellos y todo hace indicar que con 3 victorias en esos diez partidos se puede conseguir una permanencia con 40 puntos. Las estadísticas invitan a la esperanza con las segundas vueltas del Cádiz en esta posición de tabla a estas alturas de liga. El equipo está mostrando una imagen excepcional en esta segunda vuelta y podría estar mucho más arriba, y prácticamente salvado, sin alguno de los numerosos atracos sufridos esta temporada.

Y ante el Real Madrid ¿qué? Pues miren, si en fútbol todo es posible, esta temporada aún más viendo la línea de los dos equipos. La del Cádiz ya la conocemos. La del Madrid en Liga es para olvidar, un equipo que te puede meter 6 el día que está inspirado pero que no acaba de aspirar a la machada de quitarle la liga al Barça. Si a eso le sumamos que los blancos llegan pensando más en la Champions que en una liga casi imposible, tenemos los ingredientes perfectos para intentar dar otra sorpresa, que yo creo que es bastante factible, pese a la calidad de cualquier once que pueda sacar el Real Madrid.

Pero en fútbol no solo vale la calidad, sino la fe y las ganas. Y de eso, en liga, quizás ande mucho más sobrado ahora el Cádiz que el Madrid. ¡Vamos, para que Ancelotti se plantee incluso dar entrada a Hazard, que está solo un poquito más en forma que Santillana! Sacar hoy algo positivo ante el Real Madrid sería de sombrerazo y dejaría muy a las claras a los perseguidores que el Cádiz no va a ser uno de los dos que peleen por acompañar al Elche a Segunda. Estoy convencido de que tendría que pasar una autentica catástrofe para que eso sucediera. Y no creo que vaya a ocurrir, ni por asomo. A por otra machada.