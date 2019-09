Hagan apuestas por el Casino

El rescate de un edificio

Al Casino Gaditano le tocó la lotería cuando el equipo de Gobierno de Teófila Martínez se hizo con la sede de esta entidad en San Antonio. Los socios podían seguir disfrutando del edificio y, encima, el Ayuntamiento venía a saldar las deudas que tenía contraídas la entidad con diversos bancos. No era moco de pavo la cantidad, ya que según lo que aparecía en el convenio, el Ayuntamiento tenía que hacer frente a cuatro pagos de 216.000 euros cada uno y encima la cesión no era hasta el final de los tiempos, sino que tenía un horizonte temporal de 25 años.

El Consistorio pasaba a ser titular de un inmueble pero a la vez era un convidado de piedra porque el uso de la planta baja y la primera seguía en manos de los socios, aunque en el convenio se especificaba que el Ayuntamiento podría celebrar allí cuantas acciones considerase oportuno. Sin embargo, poco se le ha visto por allí.

Para cerrar el círculo vino la Zona Franca, también en la época en la que mandaba el Partido Popular, para dejar un edificio que necesitaba una buena mano de pintura para arreglarlo y quedarse mediante un convenio, con la concesión de la tercera planta para instalar allí un centro de negocios.

Este rápidamente se ocupó con empresas de todo pelaje y ha acabado por desarrollar una especie de vivero con actividades muy diversas y con compañías que han experimentado un buen crecimiento allí.

Sin embargo, como siempre ocurre, la sombra cayó sobre este centro de negocios y el Ayuntamiento quiso al final del anterior mandato darle otro uso al espacio. La intención inicial quedó aparcada por la presión de la propia oposición municipal y los emprendedores. No es que haya habido una solución definitiva sino que de momento Ayuntamiento y Zona Franca se han dado una pausa que tiene como fin el 24 de noviembre para poder firmar un nuevo convenio.

Aquí el Casino Gaditano también sale beneficiado, ya que la renta que pagan los emprendedores en la Zona Franca termina de vuelta en la entidad social como una especie de compensación por los gastos comunes del edificio.

Sin beneficios

Al actual equipo de Gobierno no le salen las cuentas y no las económicas precisamente. Piensa que el convenio al que llegó con el Casino es muy favorable para una parte y muy poco para la otra. Los socios siguen teniendo el uso de la planta baja, del local de hostelería tampoco ve un euro y la biblioteca del Casino, una de las más importantes que existe por los fondos constitucionales, no está tampoco en la red municipal. Eso sí, en el año 2014 Teófila Martínez firmó un convenio con la Consejería de Cultura de la Junta por el que la biblioteca se incorporaba a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía por la que se pudo digitalizar la misma.

Para colmo, el edificio es de titularidad municipal y eso lo hace responsable de un inmueble que tiene que mantener. El año pasado, sin ir más lejos, una parte de la fachada se desprendió en la calle Veedor. Un responsable municipal decía que tienen todas las responsabilidades por el edificio mientras que se produce una recaudación por diversos servicios y no recibe nada, aunque fuera para mantener el inmueble.

El Ayuntamiento de Cádiz tiene claro que tiene que revisar las condiciones del juego pero aún no sabe cómo. Les llega el mensaje de que es una entidad que cada vez tiene menos socios y a la que le está costando una barbaridad adaptarse a los nuevos tiempos, algo que sí han conseguido otras entidades de parecidas características en otras poblaciones cercanas.

Una de las posibilidades que se plantea el Ayuntamiento es la de que ella explote directamente o a través de terceros algunos de los servicios que se prestan en el Casino, como el bar o el propio Centro de Negocios y tener una participación más activa con el desembarco de actividades culturales por parte del Ayuntamiento.

El pleno

Los emprendedores de la tercera planta siguen con las carnes abiertas por las dudas que ven en el Ayuntamiento y porque ven que son un daño colateral en esta pugna. Lo único que tienen claro es que quieren seguir en las instalaciones del Casino porque así lo establece un acuerdo plenario municipal que decía que el espacio debía seguir siendo el Centro de Negocios.