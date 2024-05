Las pruebas de diagnóstico evalúan desde este martes la educación en Cádiz

El alumnado de 4º de Primaria y de 2º de Secundaria (ESO) de la provincia de Cádiz inicia este martes la evaluación de diagnóstico puesta en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, como establece la Ley Orgánica de Educación vigente, con el objetivo de comprobar el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística (Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera) y Matemáticas.

Serán 28.973 alumnos los que realicen hoy las pruebas pertenecientes a 581 centros de la provincia, siendo 25 de ellos los que realizarán las mismas de forma on line. Así accederán de forma telemática a las pruebas un total de 1.662 escolares. En Andalucía serán 9.200 alumnos, de 164 centros, los que realicen las pruebas en formato digital.

Estas pruebas tendrán carácter informativo, formativo y orientador para los centros, el profesorado y las familias. Tratan de evaluar no sólo lo que el alumnado sabe sino lo que sabe hacer, cómo lo sabe hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer, aplicado a situaciones y contextos diversos, tanto escolares como sociales.

Otro de los objetivos es que los centros docentes tengan en cuenta los resultados de estas evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora. Este jueves se evaluará Lengua Castellana y Literatura, el 8 Matemáticas y el 9 la primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán). La duración máxima prevista para cada área o materia será de 90 minutos, tanto en Primaria como en Secundaria, distribuidos en dos sesiones de 45 minutos cada una, separadas por un periodo de descanso de quince minutos. Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que a juicio del Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del centro lo requiera, se permitirán determinados apoyos o adaptaciones según las necesidades.

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha confiado en que todo "vaya bien" y que los resultados que se obtengan "nos permitan mejorar y aplicar todas aquellas actuaciones que sean necesarias para mejorar el rendimiento de los niños". La Consejería realizará la Evaluación de Diagnóstico en Andalucía a más de 200.000 alumnos de cuarto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en más de 3.100 centros que imparten estas enseñanzas.

Rechazo de Marea Verde

Estas pruebas, retomadas por la Junta once años después de las últimas, nunca están exentas de polémicas. Ya entonces, en 2013, se filtraron, a través del blog boicotalaspruebasandalucia.wordpress.com. Y esta vez Marea Verde Andalucía ha denunciado lo mismo sobre las pruebas de 4º de Primaria en las que “se observan chapuzas habituales: reading complicado, expresiones de Google translate en prueba de inglés; topicazo de tablao flamenco que no salva ni referencia a Lorca en prueba de lengua y términos como ‘aproximadamente’ que no tienen cabida en pruebas matemáticas. Esperamos que esta filtración suponga la anulación de las pruebas”.

La Marea Verde Cádiz también ha mostrado su rechazo a estas pruebas, que considera “una sobrecarga de trabajo y burocracia inútil para el profesorado”, y cuyos resultados “jamás plantearán más inversión, las familias no vamos a ver un cambio. El alumnado no se beneficia”.

Para este colectivo, la evaluación “responde a un capricho de la administración para no poner el foco en la falta de recursos. Sin embargo sabemos que si benefician a sus amiguetes, empresas externas que se llevarán lo suyo: Dinero Público para lo Público”.

Además “somete al alumnado, docentes y directivas a un ejercicio inútil sin trascendencia que ocupa parte del horario lectivo. Hay que acabar con las burocracias inútiles y las exigencias que no llevan a ninguna parte, el alumnado quiere aprender y los y las docentes dedicarse a educar, nada más”. Para Marea Verde Cádiz “una educación integral y humanística nunca se podría evaluar a través de pruebas estandarizadas”.