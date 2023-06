El equipo de Gobierno devolverá la iluminación a las playas de Cádiz pero con otro sistema

El equipo de Gobierno Local está dispuesto a recuperar el alumbrado en las playas pero no con el actual sistema. El alcalde Cádiz, Bruno García León, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que se ha pedido a la Concejalía de Alumbrado Público para que haga un estudio con el fin de realizar "una reactivación" de los sistemas de iluminación de la playa.

Sin embargo,, Bruno García ha advertido que con el actual sistema de focos que se pusiera bajo el mandato de Teófila Martínez "no se consigue que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Cabe recordar que la iluminación con focos fue eliminada poco tiempo después de que llegara a la Alcaldía en 2015 José María González 'Kichi'.

García, sin embargo, tiene claro que "nosotros creemos en el iluminado de la playa y lo vamos a hacer. Para ello elaboraremos un estudio para una futura licitación y conseguir los focos que tengan un menor impacto". En este sentido, ha asegurado que se espera tener este sistema para el próximo año. De momento, en éste los focos solo se encenderán para las actividades que se requieran como trabajos extraordinarios en la playa o algún evento que se pueda realizar.

El alcalde ha reiterado que "la iluminación es un compromiso que vamos a cumplir". De este modo, ha reiterado que "no es con el sistema actual sino que sea respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el gasto. Vamos a trabajar este invierno para que el año que viene pueda estar. Intentaremos sufragarlo con fondos europeos para que no nos cueste mucho dinero y lo que queremos es que se genere una actividad en torno a la playa durante el verano".

Bruno García ha pronunciado en varias ocasiones la palabra "sostenible" y ha advertido de que "no vamos generar ningún problema ambiental". Así, ha recordado que "no va a haber una iluminación que no sea sostenible" y ha añadido que la tecnología actual permite que esto sea así. Incluso cree que los que no está a favor "pueden encontrar una fórmula que les satisfaga".