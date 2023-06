La nueva Corporación municipal de Cádiz costará 113.000 euros menos que la anterior

La nueva Corporación municipal va a tener un coste anual de 1.849.000 euros. Esto significa que va a tener un gasto menor que el anterior mandato, que era una de los objetivos que se había marcado el nuevo alcalde, Bruno García. En este sentido, el ahorro va a ser de 113.000 euros con respecto a lo que había en el Ayuntamiento liderado por José María González 'Kichi', que ascendía a 1.962.000 euros al año.

El documento que se va a llevar al Pleno de organización que se va a celebrar este vienes en el Ayuntamiento ha estado consensuado con los dos partidos de la oposición, PSOE, y Adelante Izquierda Gaditana, y con sus respectivos portavoces, Óscar Torres y David de la Cruz.

Los grandes titulares de este documento, además del ahorro y el acuerdo, es que el alcalde va a tener un sueldo del Ayuntamiento de Cádiz, que no todos los concejales del equipo de Gobierno van a estar liberados, que aumenta la cuantía para los dos portavoces de la oposición, que se crea también unas portavocías adjuntas remuneradas, que habrá un asesor menos y que baja la asignación de la cantidad que se le da a cada grupo municipal.

El alcalde

Bruno García va a tener un sueldo bruto anual de 68.888 euros que saldrá de las arcas del Ayuntamiento. Su antecesor, José María González Kichi lo tenía en torno a los 42.000 euros en el tiempo que lo recibió del Ayuntamiento, porque buena parte de los años cobraba directamente de la Diputación.

Fuentes municipales aseguran que hay otros ayuntamientos cercanos en los que el sueldo del alcalde es mayor, como Algeciras y Jerez y está en el rango de otros como San Fernando. Si se hace esa comparación con otros ayuntamientos que son capital de provincia, las mismas fuentes aseguran que está por debajo.

En la tabla de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), se establece unas recomendaciones de los sueldos máximos que debe tener los alcaldes en función de la población de cada ciudad. Para una población que está entre los 75.000 y los 150.000 habitantes, que es el caso de Cádiz, se recomienda un sueldo máximo de 87.000 euros. Para las que están entre 50.000 y 75.000 la cifra se pone entre los 63.000 y los 75.000, que es donde se encontrará Bruno García.

El equipo de Gobierno

El coste del actual equipo de Gobierno, incluyendo el alcalde, para las arcas municipales es de 541.000 euros anuales por los 548.000 que tenía el anterior, donde había 13 ediles por los 14 que tiene el PP. En las cuentas que hace el actual equipo de Gobierno se incluye el 2,5% de subida que está aprobada por los Presupuestos Generales del Estado y que recibirán los ediles de la anterior corporación con efectos retroactivo a enero de este año.

En el caso del equipo de Gobierno hay diferentes niveles. Por un lado están los tenientes de alcalde, que tienen un sueldo bruto de 52.000 euros anuales, menos el caso de Maite González, y los que son concejales rasos la cuantía se va a los 45.000 euros. Pero dentro de esas divisiones, hay casos distintos.

De los seis tenientes de alcalde, la única que cobra plena dedicación, es decir, los 52.000 euros, es Beatriz Gandullo. José Carlos Teruel y Pablo Otero tendrán una liberación del 75% y el 25% del tiempo restante seguirán en sus actividades profesionales respectivas. Esto quiere decir que percibirán 39.000 brutos anuales.

En estos tenientes de alcalde hay dos que sólo recibirán la cuantía estipulada como indemnización de asistencia a pleno y que se ha fijado en 10.896 euros anuales. Esos son Juancho Ortiz y José Manuel Cossi, que recibirán su sueldo directamente de la Diputación, ya que estarán en esta institución como diputados.

El caso de Maite González también es especial, porque va a tener un 75% de liberación pero sobre el sueldo del alcalde, es decir, que la que es portavoz del Grupo Popular y coordinadora del área económica, va a cobrar 51.666 euros anuales.

En el caso de los otros siete concejales, cinco de ellos (Ana Sanjuán, Gloria Bazán, José Manuel Verdulla, Loli Pavón y Virginia Martín) estarán liberados y cobrarán un sueldo bruto anual de 45.000 euros.

De los dos que quedan, Carlos Lucero estará liberado al 75% y percibirá 33.750 euros; y Nuria Álvarez, sólo por las asistencias a pleno.

Esto quiere decir que habrá siete dedicaciones exclusivas de los 14 que conforman el actual equipo de Gobierno, aunque varios de ellos tienen un 75%. En el anterior equipo de Gobierno, los 13 estaban liberados, salvo en la última fase en la que Martín Vila empezó a compaginar clases con su labor de concejal.

Portavoces de la oposición

Dentro del acuerdo al que se ha llegado entre los tres partidos, los dos portavoces de la oposición, Óscar Torres y David de la Cruz, van a pasar a cobrar igual que un teniente de alcalde liberado, es decir, 52.000 euros brutos anuales, cuando en el anterior mandato estaban en 45.000.

Asimismo, también se ha accedido a su petición de que haya en estos dos grupos de la oposición un portavoz adjunto en cada caso, que tendrá un sueldo del 75% de un concejal raso, es decir, 33.750 euros anuales brutos. Esto hace que el total de los sueldos de la oposición se hayan incrementado en 64.086 euros, pasando de los 205.478 que había antes, a los 269.564 actuales.

El resto de los concejales de la oposición cobrarán su indemnización por asistencia a pleno, que es de 10.896 euros anuales. Aquí también se ha hecho una pequeña subida de manera que ante era de 747 euros por pleno y ahora está en 908 euros.

Asesores

En este apartado, se pasa de los 11 que había en el anterior mandato a los 10 que va a haber en el actual. En el nuevo organigrama van a aparecer cuatro coordinadores dentro de este personal de confianza que llevarán unas tareas específicas cada uno: Prensa, Alcaldía, Institucional y coordinador de Áreas. Estos van a percibir un sueldo anual bruto igual que el de un teniente de alcalde, es decir, 52.000 euros.

Después habrá otros seis asesores, de los que cinco tendrán una remuneración de 42.000 euros y el sexto 39.000.

Asesores de grupo y asignaciones para los partidos

En el caso de los asesores que va a tener cada grupo municipal, en el caso del técnico va a seguir teniendo el mismo sueldo, es decir, 42.000 euros, mientras que ha habido un pequeño incremento en el del auxiliar administrativo, que pasa de 26.664 euros a 28.000.

En el caso de las asignaciones por grupo sí se produce un ahorro, porque va a ser menor el dinero que se les vas a librar mensualmente y, además, porque hay uno menos que en el anterior mandato tras la desaparición de Ciudadanos.

La asignación mensual fija a cada uno baja de los 2.781 euros anteriores a los 2.600 actuales. Después la variable que es por concejal también se reduce de los 1.014 euros por edil a los 850. Por ejemplo, el Partido Popular tendría 2.781, a lo que le sumaría la multiplicación de los 850 por 13 concejales, lo que da un resultado final total de 13.831 euros. En el caso del PSOE sería de 8.550 euros y Adelante Izquierda Gaditana de 7.700 euros.

Esto significa que se pasa de los 449.980 euros que había antes a los 369.000 de ahora, un total de 80.000 euros menos.

Empresas municipales y organismos autónomos

Este tema aún no está cerrado del todo pero el espíritu que tiene el alcalde es en todos los casos haya representación de los dos partidos de la oposición para que no se den casos como en el anterior mandato, donde el Partido Popular no pudo tener representación en Eléctrica debido al acuerdo entre Adelante Cádiz y el PSOE.