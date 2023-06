Bruno García: "Mi intención es que este Ayuntamiento tenga un coste menor que el anterior"

Bruno García ha vivido su primera semana como alcalde de la ciudad. Han sido unos días muy intensos donde ha tenido que tomar las primeras decisiones de otras muchas que tienen que venir en los próximos cuatro años.

-¿Cómo está siendo su aterrizaje en la Alcaldía?

-Pues con mucha ilusión y responsabilidad. Estoy muy contento con el equipo. Hemos hecho una distribución de tareas con cabeza y llegando a las distintas delegaciones. Me he sentido como si no me hubiera ido. No me es ajeno el espacio físico y, sobre todo, lo más importante son las personas, los trabajadores de la casa, a lo cuales les he tenido mucho respeto y me ha dado alegría volver a ver a mucha gente y después he visto también que ellos tienen muchas ganas de tirar para adelante.

-¿Qué le está ocupando más tiempo estos días?

-Estos días están siendo de organización pero no quería encerrarme en el despacho y lo que he hecho es lo que dije que iba a hacer, es decir, salir a la calle. Así que he compaginado el despacho con la calle. Ya hemos ido dos días a la limpieza por la mañana a supervisar tanto en extramuros como en el casco histórico. Voy a ir a la playa a las ocho de la mañana a ver en qué punto está y el sábado va a haber policías locales en la playa la entrevista se realiza el jueves por la tarde).

Dentro del Ayuntamiento también he tenido la oportunidad de hablar con los funcionarios y esto es importante. A todo ello se le une que he podido hacer alguna recepciones y preparar también la Junta de Gobierno.

-El anterior alcalde decía que en sus primeros días no se sentía tranquilo hasta que no pasaba el camión de la basura cerca de su casa. ¿En ese caso tiene alguna intranquilidad con respecto al funcionamiento diario?

-Quizás sea un poco pronto. Estoy tranquilo. Esta semana he tenido los tres primeros 'En persona'. Estoy tranquilo intentando sacar trabajo para adelante. No es fácil porque hay muchas cosas pendientes pero creo que estamos en el camino. Preocupaciones de momento no tengo ninguna.

-¿Le faltan muchas horas en el día para poder arrancar el motor de su gestión?

-Sí que me faltan y ojalá hubiera más horas en el día porque lo dedicaría al trabajo. También estoy intentando ir área por área y hay un proceso primero de información, para luego hacer análisis y tomar medidas. Ya hemos tomado algunas pero en las próximas semanas iremos tomando más.

-El equipo de Gobierno saliente está tratando estos días de escenificar que se está produciendo un traspaso de poderes ejemplar y recordando que hace ocho años, cuando fue al contrario, no se hizo lo mismo. ¿Están encontrando realmente esa colaboración?

-Sí que estamos encontrando colaboración. Eso sí, hay una cosa que quiero dejar clara y que conste que no quiero crear polémica pero están contando que la transición hace ocho años no fue de este modo pero eso no es así y a mí no me lo tienen que contar porque yo estaba aquí. Yo me ofrecí y no quisieron nada. Si se va a buscar la hemeroteca puede ver que ellos dijeron que no querían absolutamente ninguna información nuestra. No pasa nada pero no porque digan más veces una cosa va a cambiar el relato de lo que pasó porque yo se lo dije varias veces y me ofrecí expresamente. No lo digo para generar polémica. Si ellos están teniendo una actitud colaboradora también es recíproca. El primer día me senté con los portavoces de la oposición como síntoma muy claro. Si hablamos de colaboración es recíproco y no hay necesidad de generar polémica de lo que pasó, porque si hablamos de lo que pasó, la gente se acuerda perfectamente.

-¿Ha tenido que llamar a Kichi estos días?

-Hablamos el día en el que tuvimos una reunión sobre los fondos europeos, cuando él todavía era alcalde. El día de la toma de posesión también hablamos pero luego no hemos vuelto a hacerlo. De momento no ha hecho falta pero, si fuera necesario, lo llamaría sin problemas.

-Veo que el cuadro de Fermín Salvochea sigue ahí. ¿No piensa cambiarlo?

-Mi intención es tomar medidas, el plan de choque por ejemplo, pero sí puedo decir que el cuadro del Jefe de Estado va a estar presidiendo la Alcaldía. Pero todavía no he considerado una prioridad ponerme a cambiar la disposición de los cuadros del Ayuntamiento.

-El lunes hizo el reparto de las áreas y las concejalías que les toca a los distintos miembros de su gobierno. ¿Qué filosofía o estrategia ha tenido a la hora de diseño ese reparto?

-Creo que las prioridades están bien resueltas en la coordinación de las áreas. Con seis se hace una buena coordinación y se refuerza con los concejales. Esto no sólo se da aquí sino que lo estamos viendo en otros ayuntamientos de la Bahía, donde hay cinco o seis coordinadores de áreas. Y más que el número, lo importante son las temáticas. Está resuelta la parte social, a la que yo le doy mucha importancia; una parte económica y de empleo; otra de modelo de ciudad, que es urbanismo y área metropolitana; otra que es medio ambiente; ciudadanía, que es quizás más global; y una sexta que es el Ayuntamiento. Están resueltos los grandes temas que son modelo de ciudad, tema social, medio ambiente y economía y empleo que son las grandes áreas que quiero abordar.

-¿Y no cree que hay algunos concejales que están muy cargados de tareas, como son los casos de José Manuel Cossi, Maite González y Beatriz Gandullo?

—Creo que están perfectamente capacitados y tienen toda la ilusión del mundo en afrontar estos retos. Confío plenamente en ellos y en que van a hacer un trabajo muy importante, igual que confío en el resto. Tienen una capacidad de gestión demostrada y había que elegir a una serie de coordinadores y ha recaído en ellos pero los demás tienen mucha importancia. Por ejemplo Verdulla tiene Movilidad y Ana Sanjuán, Vivienda. Hay que tener en cuenta que buena parte de la campaña ha versado sobre el tema de la vivienda. Los seis coordinadores de área mas estos dos son los que van a formar parte de la Junta de Gobierno Local.

-Dijo que una de las primera medidas iba a ser los planes de choque. ¿Cómo se van a hacer y qué se puede conseguir con ellos?

-Nosotros teníamos puesto el foco en la limpieza, bueno, sobre todo los gaditanos. Los gaditanos nos estaban pidiendo que había que reforzar este tema y lo que hemos hecho es reforzar lo que se estaba haciendo con personal, horas y, sobre todo, queríamos que esta época del año es muy importante que la ciudad esté limpia , empiezan los primeros calores, la población crece con la llegada de muchos visitantes y no queríamos demorarlo, por lo que lo hemos abordado desde el primer minuto.

-Pero un plan de choque imagino que también va a tener un coste económico.

-El pliego permite un esfuerzo mayor en determinados momentos y hemos decidido hacerlo ahora.

-Usted tuvo un encuentro con los portavoces de la oposición de cara a abordar ese Pleno de organización. ¿Qué puede decir de ese pleno y qué es lo que se está diseñando?

-Puedo contarle que mi intención es que este ayuntamiento tenga un menor coste que el anterior. Eso es lo que estamos preparando y bajo se parámetro estamos intentando cuadrarlo todo para generar ese ahorro. Todavía estamos viendo números. Esa es la primera premisa que le he puesto a ellos, donde podemos ver todo pero en un contexto donde el global del Ayuntamiento no puede costar más de lo que costaba la corporación anterior.

-En el Ayuntamiento de San Fernando se ha anunciado recientemente que los concejales van a tener una subida de un 9% en sus sueldos. ¿Qué se va a hacer en Cádiz?

-Dentro de lo que estamos hablando, vamos a mirar si revisamos y lo acordaremos entre todos los partidos.

-En las últimas semanas, antes de que finalizara el anterior mandato, Kichi anunció que iban a pedir un crédito de 40 millones para abordar distintos proyectos. ¿Ustedes van a seguir adelante con la tramitación de este crédito o lo van a descartar?

-Ahora mismo no hemos tomado decisiones de ese calado. Estamos en fase de informarnos bien, analizar… Son muchas decisiones que hay que tomar y yo quiero hacerlo con información y con análisis y llevamos tres días.No hemos podido tener un análisis a fondo. Y eso que es una decisión de calado hay que hacerla en base a esa información y análisis. Yo quiero ahora mismo informarme bien de cómo están las cuentas del Ayuntamiento. Una cosa es lo que se dice, otra es lo que se ha publicado. Nos estamos informando sobre las cuentas reales. No vamos a hacer un presupuesto de 2023 y a partir de septiembre con esta información que estamos cogiendo, vamos a ir preparando un presupuesto de 2024 para que podamos empezar el año con las nuevas cuentas. Recuerdo que será un presupuesto con la mayor partida social que se haya tenido hasta ahora.

-En los últimos días también ha surgido el proyecto de la zona de ocio en la Punta y eso va a implicar la desaparición del botellódromo. ¿Considera que eso es una patata caliente para ustedes?

-Ese es un proyecto muy interesante para la ciudad y aporta mucho. El estado que tiene uno de los lugares más bonitos de la ciudad, con una vista maravillosa y singular, que se invierta allí me parece estupendo. En cuanto a darle solución al ocio juvenil, trabajaremos en ello para buscar alternativas. Pero si se quiere invertir en la ciudad y en ese sitio, es muy buena noticia.

-Hay cosas que usted sabe que le van a estar recordando continuamente como la Ciudad de la Justicia, Valcárcel, el nuevo hospital. ¿Los tiene como absolutamente prioritarios en estos inicios como alcalde de la ciudad?

-Por supuesto. Hay un proceso de aterrizaje, de llegada, que se está dando y paralelamente voy hablando con la Junta. Estamos en ese proceso de llegada y obviamente esos temas están sobre la mesa e iremos avanzando. Esta semana he mantenido conversaciones con la Junta en torno a Valcárcel y la seguiremos teniendo.

-La llegada de Kichi hace ocho años estuvo marcada por tener mucho ruido. El acto con Pablo Iglesias, unidades móviles en las puertas del Ayuntamiento para entrevistas a nivel nacional casi a diario, polémicas varias… ¿Lo suyo está siendo una llegada mucho más discreta?

-Bueno, este es el planteamiento que he hecho yo, avanzar y no hacer tanto ruido, Quien busque en mí un perfil de alguien que quiera generar ruido no lo va a encontrar. Yo quiero tener discreción y anunciar las cosas lo cuando estén. Yo quiero avanzar más que el ruido. También creo que la mayoría de los gaditanos quiere eso, porque el ruido no consigue nada.

-¿Cómo han conseguido desbloquear el tema de la presencia de los policías locales en las playas?

-Pues sentándonos, reconociendo a los policías locales como una institución muy importante para la ciudad, reconocer su función y hablar y seguir hablando para intentar mejorar su situación sin romper ningún acuerdo. Hablar con ellos, eso es lo que hemos hecho. Hemos llegado a un acuerdo y habrá policías el sábado.La diferencia nuestra es que hablamos las cosas y antes había enfrentamiento y así era mas complicado llegar a acuerdos. Y también reconociendo su trabajo y la labor que hacen para cuidarnos todo el año.

-¿Hay algo que no pensaba que se iba a encontrar y que le ha generado una nueva preocupación?

-Algo de lo que me habían avisado y que estamos muy encima es de los fondos europeos y de la ejecución de la Edusi. Aunque habíamos mantenido una reunión un poco más general, la verdad es que estamos recabando más datos porque hay que resaltar la importancia que tiene.

-Uno de los talones de Aquiles del anterior equipo de Gobierno en el inicio y eso fue una rémora posteriormente fue el tema de la Contratación y las dificultades para sacar los pliegos. ¿Es algo que piensan abordar?

-No he entrado en detalle pero en los últimos meses ha mejorado y desde esa mejora, pues trataríamos de reforzarla. Se ha mejorado y se ha empezado a coger ritmo.

-Si le pregunto a usted que quién va a ser el presidente de Diputación, no me lo va a decir.

-No. Pero no por nada porque le prometo que a esta hora del día no lo sé. Sé los 14 que van a ser nuestros diputados. El presidente de Diputación no lo tengo todavía porque no he hablado con la dirección nacional ni regional.

-¿Siente la presión de que la gente quiere resultados inmediatos?

-Tengo la sensación de que estamos llegando, aterrizando aunque no es una palabra que no me gusta pero pronto vamos a ver los frutos y que se visualice el cambio. En los cuatro días que llevamos estamos haciendo un trabajo de adaptación, quiero hacerlo de la manera mas rápida y quiero encarar el verano del mejor modo posible.

-Dijo el otro día que le iba a dar tarea a cada uno de los concejales y una serie de objetivos.

-Todavía no se lo he dado. Les he soltado y ahora voy a tratar de resolverles algunas duda y de cada área yo también estoy en el proceso de enterarme las cosas de cada una pero lo que sí voy a hacer es decirle los objetivos que tienen a corto medio y largo plazo, estructurar los objetivos. Les he dicho que se informen, lo hablamos y nos ponemos los objetivos. Tendrán que rendir cuentas en base a esos objetivos, pero no a mí sino a la ciudadanía. Objetivos para este verano, para final de año, para el mandato y grandes temas de ciudad. Lo que queremos es que cada uno den todo lo que tiene.

-¿Cuál es su método de trabajo?

-Yo me hago mis listados y a lo largo del día apunto cuales son mis objetivos del día e intento cumplirlos. Lo que pasa es que te haces un listado de diez cosas y se convierten en 34 (risas). Yo vivo a base de listas y luego las voy fusionando.