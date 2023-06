Un Pleno de Organización en Cádiz con mucho almíbar

El Pleno de Organización del Ayuntamiento de Cádiz ha sido una balsa de aceite que sólo ha tenido como pequeño contrapunto algunos desacuerdos que ha puesto de manifiesto el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y la abstención de su grupo a determinados puntos.

El trabajo previo que se ha hecho con los portavoces de los tres partidos y el alcalde, Bruno García, para consensuar todos los puntos que se iban a traer a este Pleno de Organización ha sido clave para que ese clima de entendimiento y buen rollo haya imperado en la primera sesión ejecutiva del presente mandato. De hecho, la palabra diálogo ha sido la que más se ha repetido por parte de todos.

El propio David de la Cruz, poco después de anunciar que su grupo se iba a abstener en el punto de las retribuciones de la Corporación y del personal eventual, ha destacado que "esto no quita que los encuentros que ha habido dialogantes, en las que el alcalde ha aceptado sugerencias de la oposición y que elaboramos para desarrollar una política de oposición fiscalizadora y leal y con presencia en todos las empresas y organismos municipales".

En el mismo sentido ha ido Óscar Torres, del PSOE, que espera que este clima de consenso se pueda dar también en otros temas de importancia para la ciudad. Maite González, que se estrenaba como portavoz del Partido Popular, ha agradecido "a los dos portavoces de la oposición por su predisposición al diálogo. El acuerdo en estos primeros pasos del mandato va a ser para llegar a grandes cosas par la ciudad".

Todo esto ha sido rematado por el propio alcalde Bruno García, que ha dicho que "para que haya diálogo tiene que haber dos partes y se tiene que ser generoso y quiero destacar la labor de los tres portavoces. Quiero reconocerles su labor, esfuerzo y generosidad".

Entrando en lo que es el contenido del Pleno de Organización, que tenía que aprobar los sueldos de concejales, personal, eventual, portavoces y también la representación en las distintas empresas y organismos municipales, aunque no se ha hecho con todos, David de la Cruz es el que ha tenido un posicionamiento más crítico, sobre todo en lo que se refiere a los salarios.

Además de puntualizar que el ahorro es de 78.000 euros y no de 113.000 euros como había dicho el Partido Popular y que se debe a la desaparición de Ciudadanos "y no al derroche del anterior equipo de Gobierno", De la Cruz ha argumentado que no iban a votar a favor "porque esta no es nuestra organización. Creemos firmemente en la limitación salarial como algo imprescindible de la política y en este pleno de organización esto no se da. Esto no es demagogia".

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana ha ahondado en que "creemos en los salarios mínimos, en los sueldos que son decentes y también que sean acordes a los de los vecinos y las vecinas que representan y esto no se da en el alcalde, en los asesores, e incluso en los tenientes de alcalde con dedicación parcial que superan lo que había en el anterior mandato".

Además, ha reconocido que "el primer sueldo que me parece excesivo es el mío. Ciñéndome al código ético, no ingresaré más de lo que ingresaba como asesor en el anterior equipo de Gobierno y seguimos con la limitación salarial".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, ha asegurado que "la estructura que se presenta a este pleno nos parece coherente y en la que nos gustaría destacar la representación de los tres grupos en todas las empresas y organismos, algo que es imprescindible para realizar labor de fiscalización y oposición.Queremos poner en valor porque los números le podría haber posibilitado haber tomado otras medidas".

Torres, además, ha argumentado que "sin entrar en números y en demasiados detalles, existe una reducción con respecto a los costes de la última corporación, más allá de Ciudadanos, que es una de las razones, por lo que creo que también tenemos que felicitarnos y ser exhaustivos y rigurosos con los fondos públicos.Todo lo que sea el diálogo nos encontró el anterior y también nos va a encontrar este y vamos votar a favor".

Por último, Maite González, del Partido Popular, con respecto al menor coste ha dicho que "cuando se dice ahorro es que hay un grupo menos y eso es verdad. Pero si se ve la organización apartado por apartado, el equipo de Gobierno tiene un menor coste y hemos bajado también en los asesores".

En este caso, reconoce que el ahorro "hubiera sido mayor si se buscaba la estructura anterior pero la intención es ofrecer recursos a la oposición para que se trabaje por la ciudad".

En cuanto a los repartos en las empresas y distintos organismos, se está pendiente todavía de muchas de ellas, pero una que sí se ha aprobado es la de Eléctrica de Cádiz. La presidenta de esta sociedad mixta de capital municipal mayoritario será Maite González García-Negrotto y tendrá dos consejeros del PP (Juancho Ortiz y José Carlos Teruel), una del PSOE (Paula Fernandez) y otro de Adelante Izquierda Gaditana (Demetrio Quirós).

En cuanto a las comisiones informativas se han creado las de Desarrollo Urbano Sostenible y Medio Ambiente,; la de Presiden ia de Desarrollo Económico y Desarrollo Social; y la de Gestión Económica y Ciudadanía, para adaptarse a las nueva nomenclaturas de las áreas.

Una de las novedades es que los Plenos municipales van a pasar de los viernes al jueves.

También se ha hecho la designación para los distintos consorcios. En el caso de la Zona Franca de Cádiz, habrá cinco vocales, que son Juancho Ortiz, José Manuel Cossi y Beatriz Gandullo por el Partido Popular; Óscar Torres en el PSOE; y Carlos Paradas por AIG. La presidencia del Pleno corresponde siempre al alcalde, en este caso Bruno García.