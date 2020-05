Coronavirus en Cádiz: Últimas noticias del 6 de mayo

El goteo de casos por coronavirus no se detiene en la provincia de Cádiz, con un nuevo repunte tras varios días de buenas cifras. Este miércoles se dieron a conocer 23 nuevos positivos, con dos nuevos fallecidos que elevan los decesos hasta los 138. Desde el inicio de la crisis se han sumado un total del 557 hospitalizados, de los que 92 permanecen y 18 se encuentran en la UCI. En el apartado positivo, los curados alcanzan los 392.

La Junta propone a Cádiz para la fase 1

El Gobierno andaluz ha incluido a la provincia de Cádiz entre las propuestas para avanzar a la fase 1 de la desescalada del confinamiento decretado por el Ejecutivo central por la crisis sanitaria del coronavirus el próximo lunes. Los cuatro distritos sanitarios de la provincia -Bahía de Cádiz-La Janda, Jerez-Costa Noroeste, Sierra de Cádiz y Campo de Gibraltar- cumplen con el requisito de contar con una tasa de incidencia de PCR positivas inferior a 10 personas por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Todo lo que podrá hacer Cádiz desde el 11 de mayo si entra en la fase 1

La apertura de terrazas y restaurantes -con limitación de aforo-, hoteles o la posibilidad de retomar la actividad cultural a pequeña escala son algunas de las mejoras que podría encontrar Cádiz si finalmente entra en la fase 1 de la desescalada. Aquí puedes comprobar todo lo que podrán hacer los gaditanos a partir del 11 de mayo.

Así evoluciona el coronavirus en Cádiz en los últimos 14 días

Los casos confirmados en las últimas dos semanas serán fundamentales para que Cádiz pase a la fase 1 de la desescalada este lunes. Cabe recordar que el listón fijado por el Gobierno pone el límite en diez positivos detectados por pruebas PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El distrito Bahía de Cádiz-La Janda es el que más posibilidades tiene de obtener el pase este 11 de mayo.

271.000 alumnos gaditanos no volverán a las aulas este curso

Muchas aulas seguirán vacías hasta después del verano. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, anunció que 271.000 alumnos de enseñanzas obligatorias y Bachillerato de 867 centros gaditanos no volverán a clase de manera presencial hasta el próximo curso, por lo que continuarán con el proceso telemático.

La grave situación del comercio local

La crisis del coronavirus ha puesto en jaque a muchos comerciantes, obligados a cerrar sus puertas por la situación de emergencia sanitaria. Y el proceso de desescalada no augura una mejora a corto plazo en su situación, pues todos tendrán que adaptarse a la nueva realidad implantando las medidas necesarias para evitar nuevos contagios. Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, lanza un llamamiento ante la difícil situación que vive el sector, con varios negocios que se han visto ya obligados a tirar la toalla por la crisis.

Fali, en rebeldía por el coronavirus

El cadista Fali cumplió con su amenaza y no se presentó a la prueba del coronavirus que el Cádiz CF hizo a su plantilla de cara a la vuelta a los entrenamientos. El central ya había anunciado que no regresaría a los terrenos de juego de existir algún tipo de riesgo y fue la única ausencia en esta primera toma de contacto previa al regreso al trabajo. Por el momento el club no ha tomado medidas disciplinarias contra el jugador.