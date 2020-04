La publicación en el BOE de la normativa de los paseos permitidos con menores de 14 años desde este domingo ha dejado en manos de los ayuntamientos la zonas verdes o espacios naturales por donde se podrá dar paseos, siempre que no estén más allá de un kilómetro de distancia de casa.

Las normas básicas para todos son las siguientes: los paseos -quien desee salir- están permitidos para menores de 14 años acomñados de un adulto, serán de máximo un hora y entre las 9:00 a 21:00 horas , un adulto podrá ir con un máximo de tres niños o niñas cumpliendo la distancia de dos metros entre los diferentes grupos, y dentro de un radio de un kilómetro de distancia de la casa. No se habilitarán zonas de juego infantil al aire libre ni instalaciones deportivas.

En cuanto a los lugares, dice la publicación del BOE que "se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respete el límite máximo de un kilómetro con respecto al domicilio del menor". Y en cuanto estas zonas autorizadas cada municipio ha tomado su decisión. Aquí las informaciones que van adoptando los municipios costeros de la provincia:

Cádiz

Las autoridades locales han confirmado que abrirán a partir de este domingo las playas de la ciudad y los parqués Genovés y Celestino Mutis para el paseo de niños y niñas menores de 14 años que vivan a menos de un kilómetro de estas zonas.

El Ayuntamiento recuerda que, tal y como especifica el Ministerio de Sanidad, permanecerán clausuradas las zonas de juego infantiles al aire libre. En cuanto a las playas, se podrán utilizar exclusivamente para el paseo de niños y niñas, pero nunca para el baño, ya que la bandera roja seguirá ondeando en las mismas.

El alcalde, José María González, hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de seguridad y respete las distancias mínimas establecidas y evite las aglomeraciones para evitar posibles contagios.

Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real permitirá desde este domingo el paseo de menores de 14 años, acompañados de un adulto, por zonas como el Río San Pedro, La Cachucha, Las Canteras, El Almendral, Pinar de Casines y zonas rurales.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Elena Amaya, quien apela a la responsabilidad individual y social de la ciudadanía puertorrealeña para que los paseos se realicen con la máxima prudencia. La Policía Local vigilará el cumplimiento de las medidas impuestas.

Chiclana

Chiclana mantendrá sus playas cerradas. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha incidido que en la franja costera de Chiclana hay suficientes espacios naturales para realizar paseos sin necesidad de bajar a la playa.

San Fernando

La playa de Camposoto permanecerá cerrada pero en San Fernando estará permitidos los paseos con niños en los parques públicos y espacios naturales como el sendero del Carrascón, siempre y cuando se respete el límite máximo de un kilómetro con respecto al domicilio.

Sí se podrá pasear por la playa de La Casería para los vecinos que se encuentren dentro de los límites permitidos. También el sendero del Carrascón que discurre paralelo a la Ronda del Estero. Los isleños que salgan con los menores podrán hacerlo por los parques del Oeste, del Cerro, del Barrero y de las Huertas, que además contarán con vigilancia.

El Puerto

El alcalde, Germán Beardo, recuerda a los portuenses que "las playas de El Puerto de Santa María continúan cerradas, al igual que los parques públicos, instalaciones deportivas y zonas verdes, al menos por ahora y mientras no se decrete lo contrario”. Beardo señala que tras haber evaluado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los pros y los contras de la apertura de las playas portuenses se ha tomado la decisión de continuar con el cierre, ya que sería muy difícil el control por parte de la Policía de las limitaciones de movilidad.

Conil

El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha manifestado que siguiendo el decreto estará permitido el uso de la playa y espacios verdes como los pinares para los paseos con niños que vivan a menos de un kilómetro de distancia. "No se trata de ir a la playa sino dar un paseo y cumpliendo las normas, como mantener la distancia entre niños", ha apuntado, apelando a la responsabilidad de los conileños. La Policía Local podrá pedir documentación para pedir los domicilios.

Barbate

El Ayuntamiento ha recoerdado que las playas barbateñas no se encuentran abiertas para su uso, no disponiendo por el momento de los servicios básicos. Por tanto, no se recomienda el acceso a las mismas, aun estando dentro del radio de un kilómetro alrededor de la vivienda del menor, siendo más adecuado que se mantenga en el Paseo Marítimo y otros lugares habilitados para el paseo dentro del término municipal.

Vejer

Vejer solo permitiará el acceso a El Palmar permitirá "como dicta la normativa, a quien resida a no más de un kilómetro de la zona. Y, por supuesto, el baño estará terminantemente prohibido". Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para el cumplimento de la normativa. Hay que destacar también que la playa se sitúa a más de diez kilómetros del núcleo urbano, por lo que la mayor parte de los vejeriegos no podremos acercarnos a la costa para respetar las normas del confinamiento”.

Chipiona

En Chipiona, tras un debate en la corporación, ha decidido que el uso de las playas urbanas será exclusivo para los paseos de los menores "y en ningún caso se permitirá el acceso de los perros, cuyas salidas siguen restringidas al entorno del domicilio, y está totalmente prohibido el baño, la pesca y el marisqueo , siguiendo con bandera roja", ha explicado el Ayuntamiento, que ha recordado según vaya el cumplimiento se ampliará o recortará para que haya ningún tipo de riesgo. La Policía Local podrá solicitar DNI que verifique el domicilio habitual.

En el campo se podría pasear también, por ejemplo, por la vía verde o el pinar, siempre en el radio de un kilómetro de su vivienda. "Las salidas al campo-pinar es para gente que viva en las inmediaciones, no se permite coger coche para ir al campo", recuerdan.