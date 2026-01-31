Orden de actuación de la quinta semifinal de infantiles del COAC 2026 , este sábado 31
Seis agrupaciones pasarán por el Gran Teatro Falla desde el mediodía
Estas son las agrupaciones finalistas de juveniles
Este fin de semana continúa el concurso de infantiles, que afronta ya sus dos últimas seminales. Este sábado, desde las 12:00 horas, será la quinta sesión con seis agrupaciones de la categoría de los más pequeños. El domingo tendrá lugar la última a la misma hora y al terminar se dará el fallo del jurado con las finalistas, que será el día 7 de febrero.
Ya este viernes, la cantera conoció a sus primeros finalistas con las agrupaciones juveniles que optarán a los premios en la final del sábado 6 de febrero.
Orden de actuación de la semifinal de infantiles del sábado 31
