Orden de actuación de la quinta semifinal de infantiles del COAC 2026 , este sábado 31

Este fin de semana continúa el concurso de infantiles, que afronta ya sus dos últimas seminales. Este sábado, desde las 12:00 horas, será la quinta sesión con seis agrupaciones de la categoría de los más pequeños. El domingo tendrá lugar la última a la misma hora y al terminar se dará el fallo del jurado con las finalistas, que será el día 7 de febrero.

Ya este viernes, la cantera conoció a sus primeros finalistas con las agrupaciones juveniles que optarán a los premios en la final del sábado 6 de febrero.

Orden de actuación de la semifinal de infantiles del sábado 31