Estas son las agrupaciones que pasan a la final de juveniles del COAC 2026
El jurado de la cantera ha dado a conocer su primer fallo con los finalistas juveniles
Las imágenes de la última semifinal juvenil
La cantera ya tiene a sus primeros finalistas. El jurado oficial, presidido por Antonio Rivas, ha dado a conocer poco antes de las siete de la tarde y tras el fin de la última semifinal, las agrupaciones que estarán en la gran final de juveniles, que se celebrará el 6 de febrero. Sobre el escenario del Falla, con el telón bajado para que los trabajadores de tramoya puedan ir preparando la primera sesión de cuartos, la secretaria ha leído el fallo con 13 grupos que competirán por los premios.
El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas y cuenta con Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla, con Amanda Real Guerrero como secretaria.
Las agrupaciones finalistas de juveniles
Comparsas
- Las del patio
- El caminito de vuelta
- ¡A toda máquina!
- Plan B
Chirigotas
- Las eurovisivas
- Los duendecillos de los dos castillos
- Cádiz: El videojuego
- Los vengadoritos
Cuartetos
- Este cuarteto tiene madera
- Las verdades del vaquero
- Espejito, espejito...
- Los calaítos, una mojada de toda la vida
Coro
- A pico y pala
También te puede interesar