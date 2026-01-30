Estas son las agrupaciones que pasan a la final de juveniles del COAC 2026

La cantera ya tiene a sus primeros finalistas. El jurado oficial, presidido por Antonio Rivas, ha dado a conocer poco antes de las siete de la tarde y tras el fin de la última semifinal, las agrupaciones que estarán en la gran final de juveniles, que se celebrará el 6 de febrero. Sobre el escenario del Falla, con el telón bajado para que los trabajadores de tramoya puedan ir preparando la primera sesión de cuartos, la secretaria ha leído el fallo con 13 grupos que competirán por los premios.

El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas y cuenta con Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla, con Amanda Real Guerrero como secretaria.

Las agrupaciones finalistas de juveniles

Comparsas

Las del patio

El caminito de vuelta

¡A toda máquina!

Plan B

Chirigotas

Las eurovisivas

Los duendecillos de los dos castillos

Cádiz: El videojuego

Los vengadoritos

Cuartetos

Este cuarteto tiene madera

Las verdades del vaquero

Espejito, espejito...

Los calaítos, una mojada de toda la vida

Coro