Orden de actuación de la primera semifinal de juveniles del COAC 2026, este miércoles 28

El concurso de juveniles del COAC 2026 arranca este miércoles en el Teatro Falla a partir de las 16:00 horas. Serán 18 las agrupaciones que participen en esta categoría de la cantera (un coro, cinco comparsas, siete chirigotas y cinco cuartetos), que han tenido que adaptarse a los cambios producidos tras el parón del COAC en solidaridad con las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

Las juveniles, además de las agrupaciones de adultos que cantaban en la novena sesión de preliminares, han sido las más afectadas por las modificaciones, que ha dividio la sesión prevista para este miércoles en dos. Cinco agrupaciones cantarán esta tarde y las otras cuatro de la jornada pasarán al viernes 30, para así poder celebrar esta misma noche la función que quedó aplazada de las clasificatorias y que pondrán fin a esta fase del concurso esta noche. La segunda semifinal de juveniles, para mañana jueves, seguirá el orden previsto.

Para intentar dar el máximo cariño a los grupos de la cantera, desde los colectivos se han pedido a sus socios que apoyen a las agrupaciones que actúan en estas sesiones de estos tres próximos días. Además entre ayuntamiento y colectivos pondrán en marcha medidas como la posibilidad de que los niños y niñas que canten puedan entrar al teatro disfrazados y que las entradas del 28 sirvan para el 30, con la petición de poner a disposición de Fiestas los tickets que las familias de hoy no vayan a utilizar el viernes.

Así con todo, esta tarde, la chirigota 'Las eurovisivas', ganadora de los últimos dos años, abre el telón de juveniles seguida de otras cuatro agrupaciones más para seguir disfrutando las coplas de los jóvenes carnavaleros.

Orden de actuación de la primera semifinal de juveniles