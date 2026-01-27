Los colectivos hacen un llamamiento de apoyo a la cantera y las agrupaciones podrán entrar de nuevo al Teatro Falla disfrazados

El Ayuntamiento de Cádiz y los colectivos van a poner en marcha distintas medidas para que la cantera "se sienta arropadita" ante los cambios que le ha afectado por el día de luto por el accidente de tren de Adamuz y ante la falta de público en el teatro en algunas actuaciones.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha indicado que desde este miércoles, con el inicio de las semifinales juveniles del COAC, van a invitar a los componentes a que entren al Teatro Falla para disfrutar de los compañeros y sin necesidad de quitarse el tipo, pudiendo entrar en el Falla disfrazados.

Además, desde los colectivos del Carnaval se está haciendo un llamamiento para que los niños y niñas de juveniles, cuyas sesiones se han dividido por el parón por el siniestro ferroviario, sientan el cariño del resto de carnavaleros.

Como han trasladado a través de un comunicado, los colectivos de chirigotas, cuartetos, coros, autores, y comparsas, han pedido a sus socios que "demostremos nuestro apoyo a la cantera del carnaval gaditano". "Aunque llevamos varias funciones de cantera y a buen seguro que seguiremos apoyando, queremos hacer un llamamiento especial para los próximos días 28, 29 y 30, nos gustaría que asistiéramos masivamente para poder agradecer el enorme esfuerzo que hacen por el bien de nuestro concurso, de nuestro carnaval y en definitiva de la misma ciudad de Cádiz debido a los cambios a de fechas a los que nos hemos visto abocados este concurso 2026", señalan. "Demostremos una vez más que el concurso lo hacemos todos y todas de la mano", terminan.

La sesión de juveniles del día 28 tuvo que dividirse en dos jornadas, miércoles 28 y viernes 30 par poder celebrar por la nocha la novena sesión de adultos que quedaba aplazada. En orden de actuación, las primeras cinco agrupaciones cantarán el 28 y las otras cuatro el 29. Así el miércoles cantarán la chirigota 'Las eurovisivas', comparsa 'Las del patio', cuarteto 'Este cuarteto tiene madera', chirigota 'Los duendecillos de los dos castillos' y comparsa 'Las verdades del varquero. El viernes lo harán 'Los Yamile Yamal de Santa María del Mar', comparsa 'Plan B', chirigota 'Los megadoritos' y coro 'A pico y pala'.

Facilidades para las entradas

Otra medida tendrá que ver con las entradas para esos día 28 y 30. Así se solicitarán a las personas que salgan el día 28 y que no van a acudir el 30 porque ya han actuado los familiares puedan dejar a disposición de Fiestas las entradas y que se pueden repartir para ese viernes. Hay que recoerda que los billetes del 28 serán válidos para ambos días.

"Hay que saber que el teatro se vende, que todas las entradas están vendidas y además no son nominativas para facilitar que puedan volver a entrar los niños", explicó Gandullo.

La edil ha vuelto a agradecer el esfuerzo de la cantera para poder solucionar el problema de la celebración de la novena sesión de preliminares que quedó aplazada y pidió disculpas por no haber llamado a los grupos del 30 personalmente en esa jornada tan intensa de cambios y decisiones.