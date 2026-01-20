Así quedan las preliminares del COAC 2026: todos los cambios tras las suspensión por el accidente de tren en Adamuz

El Carnaval de Cádiz retomará este martes una relativa normalidad con la celebración de la décima sesión de las preliminares del COAC 2026, que pasará a ser la novena. La suspensión de la función del lunes como solidaridad y respeto a todas las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) -con al menos 40 víctimas mortales y cientos de heridos- conllevará un ajuste del calendario del concurso, ya de por si apretado, pero que se ha mostrado como mejor solución tras una decisión de parar que fue consensuada por el Ayuntamiento de Cádiz y los colectivos. Como dijo el alcalde de Cádiz, fue una decisión "complicada" pero "acertada", que de manera simbólica muestra el cariño de todos los que hacen el Carnaval gaditano con todos los paisanos víctimas de esta tragedia. "El Carnaval de Cádiz ha estado a la altura", coincidieron distintas declaraciones como la del Antonio Martínez Ares, cuya comparsa fue uno de los siete grupos afectados por la suspensión.

Son varios los cambios que se producen y que afectan al certamen gaditano así como al devenir de las siguientes fases. Además se estudian compensaciones económicas para los grupos afectados y se harán excepciones con las personas que tuvieran compradas sus entradas para las sesiones modificadas. A continuación se explica todo lo que ya se sabe:

La sesión del lunes 19 se pasa al miércoles 28 de enero

La novena función de las preliminares, que se iba a celebra este pasado lunes, se celebrará el miércoles 28 de enero. Será a partir de las 20:30 horas de la tarde para facilitar que los juveniles tengan su actuación a partir de las cuatro de la tarde. El orden de actuación será el mismo: Coro 'La marinera', comparsa 'La última cuerda', chirigota 'Los que se lo llevan calentito', comparsa 'El hombre de hojalata', comparsa 'El patriota', chirigota 'Mírala cara a cara' y comparsa 'Los humanos'.

La segunda semifinal de juveniles se divide en dos

La modificación afecta de lleno a la cantera. La primera semifinal de juveniles, prevista para el miércoles 28 se divide en dos días, ese mismo miércoles 29 y el viernes 30. En orden de actuación, las primeras cinco agrupaciones cantarán el 28 y las otras cuatro el 29. Así el miércoles cantarán la chirigota 'Las eurovisivas', comparsa 'Las del patio', cuarteto 'Este cuarteto tiene madera', chirigota 'Los duendecillos de los dos castillos' y comparsa 'Las verdades del varquero. El viernes lo harán 'Los Yamile Yamal de Santa María del Mar', comparsa 'Plan B', chirigota 'Los megadoritos' y coro 'A pico y pala'.

Entradas: válidas para el cambio y posibilidad de devolución

Según informó este lunes la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, las entradas adquiridas para el lunes 28 de enero serán válidas para la sesión de adultos que pasa ahora la miércoles 28 de enero. Además se harán excepciones y, a diferencia del resto del concurso, las entradas tendrán opción a devolución si las personas que la aquirieron no pueden acudir por el cambio de fecha.

En el caso de juveniles, las entradas adquiridas para la primera semifinal del 28 de enero ahora serán válidas tanto para ese día como para el viernes 30 de enero, en el que se reubicarán cuatro grupos que en un principio cantaban en la jornada inicial de la categoría juvenil

Compensación económica para los grupos

Ayuda económica a los grupos afectados por la suspensión del COAC 2026

El Ayuntamiento de Cádiz estudia ya opciones para compensar a los gruos que han tenido que afrontar distintos gastos para actúar el lunes y que ahora tendrán que abonar para cantar finalmente otro día. El Ayuntamiento de Cádiz estudia ya opciones mientras que los colectivos, a partir de la Asociación de Autores, pondrán a disposición fondos para compentar los gastos de autobuses, traslados de montajes o maquillajes que ya han pagado y que tendrá que hacerlo para una segunda vez sobrevenida.

El orden de actuación para las siguientes fases se alterará

Todo apunta, a falta de confirmación oficial, que los grupos afectados por la suspensión y que ahora cantarán el último día de las preliminares ocuparán ese lugar a la hora de realizar el orden de actuación de la siguientes fases del concurso. Sería así la opción más lógica para preparar sus siguientes pases al cambiar el día de actuación. El reglamento contempla que es el orden de actuación y no el del sorteo el que determina el lugar en el pase de cuartos y semifinales (en la Final se vuelve a un sorteo puro). La concejala apuntó, no obstante, que se consultará con el presidente del jurado y se mirará bien que dice exactamente las bases del COAC.