Antonio Martínez Ares: "El Carnaval de Cádiz ha estado a la altura"

"Ha sido un día bastante duro. Desde por la mañana ha habido reuniones de los colectivos, de la organización, ha habido bulos, ha habido mucho... Pero sí es verdad que se ha llegado a una decisión que creo que es completamente sincera, sensata y, por supuesto, de solidaridad y empatía con las víctimas y con los familiares. El Carnaval de Cádiz ha estado a la altura". Con estas palabras, Antonio Martínez Ares valoraba el aplazamiento al día 28 de enero de la función de preliminares prevista para este lunes y suspendida debido al trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

El relevante autor de comparsa, que tenía previsto hacer el estreno de 'Los humanos' este 19 de enero, hablaba con Diario del Carnaval al término de la reunión que desde el Ayuntamiento de Cádiz se había convocado esta tarde para reprogramar la sesión, toda vez decidida su suspensión. "Estamos hablando de una desgracia que todavía, a la hora que es, no sabemos la envergadura que tiene. Estamos hablando de una Andalucía que muere y siente carnaval y creo que teníamos la necesidad de hacer esto", ha expresado.

En este sentido, Martínez Ares celebra "la voz completamente rotunda de todos (todas las agrupaciones)" a la vez que señala especialmente "que hay muchos grupos que vienen de fuera, gente que ya estaban maquillándose, artesanos que ya estaban aquí trabajando (entre ellos su propio equipo, aunque no lo mencione), gente que ha pedido el día libre, que luego no se sabe si van a tener las mismas facilidades o no para volver a cantar".

Antonio Martínez Ares, Nacho Sacaluga, Bruno García y Beatriz Gandullo, tras la reunión con los representantes de las agrupaciones que previstas en el COAC el 19 de enero. / Lourdes de Vicente

"Por favor, quien quiera, venir el día 28 al inicio de la sesión de los niños a darles un gran aplauso"

Además, el autor que debería haber cerrado la novena sesión preliminar, apunta que esta decisión es una prueba más de que el mundo del Carnaval se está "poniendo de acuerdo en muchas cosas", algo que "hace muchísimo tiempo" que el comparsista no veía. "Veo a la gente, a los colectivos, a los representantes, bien posicionados y pensando en una misión común".

Con todo, el creador de 'Los humanos' quiere hacer un reconocimiento especial a la cantera. "Si la sesión de hoy se pasa al día 28, se hace gracias al esfuerzo de los chavales. Sin la cantera no habríamos podido solucionar este terrible enredo. Y, por supuesto, hay que hablar con los representantes de esas agrupaciones (las juveniles que se ven afectadas al moverse a la sesión del 30 de enero) porque lo que no queríamos en absoluto era hacer un daño colateral a los niños. Si los representantes de los niños hubieran dicho, 'mira, esto no se puede hacer', hubiéramos buscado cualquier otra opción", asegura.

De esta forma, como han hablado los representantes de las agrupaciones en la reunión, Martínez Ares quiere hace extensivo "a todos los colectivos de adultos que quieran" la idea de "por favor, quien quiera, venir el día 28 al inicio de la sesión de los niños, porque estos chavales merecen un grandísimo aplauso por la empatía que han demostrado a unos ya viejitos".