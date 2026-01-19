La preliminar suspendida del COAC 2026 pasa a celebrarse el 28 de enero a las 20.30 de la tarde

El Carnaval de Cádiz vivió este lunes un día difícil. La tragedia ocurrida en Córdoba, con el accidente de tren que ha dejado multitud de víctimas andaluzas, llevó finalmente a tomar la decisión de suspender la sesión del COAC de la noche. El comunicado oficial no llegó hasta pasadas las cuatro y cuarto de la tarde tras intensos contactos y reuniones con los colectivos y en el contexto de solidaridad y respeto a las víctimas, según explicó el alcalde, Bruno García en el mismo Teatro Falla, donde por la tarde siguieron las reuniones con los grupos afectados y el resto de representantes del Carnaval para intentar adaptar el calendario. "Ha sido una decisión de consenso", apuntó el máximo representante municipal y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo. "Después de reunirnos a la una y darle vuelta al calendario hemos llegado a un acuerdo fruto del consenso de todos y toda", incidió la responsable de Carnaval.

Así, la sesión de preliminar de este lunes 19 de enero que se aplazó en señal de luto y solidaridad pasará a celebrarse el día 28 de enero, que era uno de los dos días de descanso previsto en el certamen de adultos junto al 29 de enero, entre el pase de preliminares y cuartos, para la celebración de las semifinales juveniles.

En la reunión, según desgranó Beatriz Gandullo, recién salida de este encuentro, se acordó que ese día 28 la función aplazada se celebre a las ocho y media, y en el miso orden de actuación, mientras que la semifinal de la cantera se divida en dos: los cinco primeros grupos lo harán el 28 a las 16:00 horas y el resto el día 30 a la misma hora. El dia 29 no se altera nada, y seguirá la sesión de juveniles, tal y como estaba establecido.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, añadió "que la decisión era complicada, pero la decisión adecuada era la del respeto y la solidaridad después de un proceso de diálogo, en el que caben opiniones y cambios de opinión". Al final "se ha llegado a esta decisión y ha sido por unanimidad".

Queda por confirmar el orden que seguirán en las siguientes fases los grupos que pasan ahora a cantar el último día de preliminares, aunque todo apunta que el orden será por día de actuación. Es decir, los que pasen a cuartos de final de ese día lo harán al final de la fase. Sin embargo, según ha confirmado Gandullo, esto lo tendrán que consultar con el presidente del jurado y consultar bien las bases, que contempla que se respete el orden de actuación y no del sorteo.

Respecto a las entradas, las personas que habían adquirido una entrada para este lunes podrán entrar el 28 o se dará posibilidad de devolución. En el caso de juveniles, las personas que tenían entradas para el 28 podrán entrar tanto el 28 como el 30.

Desde el Ayuntamiento pusieron además el foco en la cantera y su asociación que han sido generosos para que se pudiera llegar una solución para la que había poco margen. Gracias a su esfuerzo se podrá realizar este ajuste. Aunque la tragedia seguirá doliendo todos apuntaron a que este es un gesto simbólico y de solidaridad del Carnaval de Cádiz a todos los paisanos víctimas de esta fatal tragedia.

Asimismo, también ha puesto en valor el compromiso del personal técnico del Gran Teatro Falla, ya que también ha aceptado realizar un esfuerzo extraordinario para compatibilizar las sesiones de juveniles y adultos.

Ayuda a los grupos afectados

Otro de los temas tratados fueron la ayuda a los grupos afectados por este cambio y que este lunes ya se encontraban maquilándose y preparándose para cantar en el Falla cuando se acordó el aplazamiento. Gandullo dijo que el Ayuntamiento "está estudiando" la manera de compensar las pérdidas económicas para los grupos, con varios que venían de fuera y que ya han asumido el coste en autobús, maquillajes o portes de los decorados. A iniciativa de la Asociación de Autores se podrá a disposición de estos participantes los fondos de la asociación, una idea a la que se han sumado también el resto de colectivos para sumar a estos gastos.

Carnavaleros y aficionados en la plaza del Falla

La jornada insólita de este lunes dejaba un ambiente también insólito en los aledaños del teatro. De nervios, incertidumbre, inquietud. De desmontajes, en una jornada de preliminares donde el bulluicio de los preparativos se han convertido en todo lo contrario. En los alrededores del Falla y en sus bres componentes de las agrupaciones y familiares esperaban a la conclusión de la reunión. Entre ellos, los miembros de la chirigota de Jerez 'Los que se lo llevan calentito', de la comparsa de los hermanos Pastrana, 'El hombre de hojalata'

La tardanza en la comunicación oficial de la suspensión hasta pasadas las 16.00 de la tarde se convirtió en la principal queja de estas chirigotas, comparsas y coros que aún así querían dejar claro su respeto y apoyo a las víctimas de este siniestro.