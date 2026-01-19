El COAC 2026 suspende la sesión de este lunes por el accidente de tren en Córdoba

El concurso de agrupaciones se suspenderá esta noche de lunes en el Gran Teatro Falla de Cádiz en señal de luto por el accidente de tren de Aldamuz, en Córdoba. La decisión no se ha hecho oficial hasta pasadas las cuarto de la tarde, tras la reunión con los colectivos del Carnaval, donde han tratado durante más de tres horas la situación tras esta tragedia ferroviaria, con al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

El Ayuntamiento de Cádiz había citado a los representantes del Carnaval a partir de la una de tarde para ver qué decisión se tomaba. Antes, el alcalde, Bruno García, había comentado durante el minuto de silencio en San Juan de Dios que sea lo que sea se hará "con todo el respeto del mundo". El encuentro se ha alargado más de tres horas.

La incertidumbre se ha alargado durante toda la mañana con noticias contradictorias y con los primeros en participar ya preparándose en los locales para ir al teatro. Según han informado fuentes municipales, esta tarde se informará de la reprogramación del COAC, que seguirá su celebración esta martes.

La sesión de hoy es la novena de preliminares y actúan un total de siete agrupaciones con uno de los grupos más esperados, la vuelta de la comparsa de Antonio Martínez Ares. En esta sesión llegan tres participantes de fuera de la capital, de Tarifa y Jerez y de San Juan de Alnafarache (Sevilla) y el resto desde la ciudad.

Las últimas informaciones apuntan a distintas suspensiones de actos, como la agenda oficial de Andalucía en Fitur o la participación del Ayuntamiento de San Fernando en esta feria de turismo. A lo largo de la mañana se han sucedido muestras de condolencia en la provincia, con distintos minutos de silencio.