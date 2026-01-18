Al menos cinco muertos tras descarrilar dos trenes en Adamuz, en Córdoba

Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Fuentes de Iryo han indicado que el accidente, por causas que ya se investigan, se produjo a las 19:39 cuando este tren, LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha, ha descarrilado en sus tres últimos vagones, el 6, 7 y 8 en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado. Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo que salió a las 18:40 de Málaga.

Además, según Adif, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. Los servicios de emergencia y personal ferroviario se han desplazado al lugar para atender la incidencia y evaluar los daños en la infraestructura y el material rodante.

El 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, que se están realizando labores coordinación de seguimiento de efectivos sanitarios y de emergencias al siniestro.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario. "Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas", ha escrito el ministro en su cuenta de X en torno a las 21.20 horas de este domingo.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en una publicación de 'X' que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.