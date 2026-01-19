Óscar Puente: Investigan si una rotura de la vía ha sido la causa del accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta tarde que hay una "rotura" de la vía en la zona siniestrada de Adamuz, aunque desconoce "si es la causa o la consecuencia" del accidente que ha provocado, de momento, 40 muertos.

Esta declaración del ministro coincide con una de las hipótesis que han lanzado algunos expertos, después de que se haya filtrado una imagen de dos guardias civiles mientras fotografiaban una rotura en uno de los carriles por donde viajaba el tren Iryo, uno de los siniestrados. Una rotura de estas caraterísticas se puede deber a un fallo en la soldadura o a una consecuencia del descarrilamiento.