La crónica del séptimo cuarto de final del COAC 2026: El Falla se queda en silencio por el cierre de los cuartos

La saeta se está convirtiendo en uno de los géneros preferidos de este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Lo está consiguiendo con la chirigota ‘Ssshhhhh!!’, de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida, que corroboró este jueves las buenas sensaciones de su estreno en preliminares.

Este grupo echó el cierre a la segunda fase con una actuación en la que volvió a demostrar el acierto en la elección de un tipo que ha sabido exprimir al máximo tanto por saber aprovechar la música cofrade para encajar los golpes en los pasodobles como por saber desarrollar el repertorio con multitud de golpes. Estos ingredientes están haciendo que poco a poco esté despegando en la pelea por el primer premio en la modalidad.

Esta fue la actuación más destacada de una noche con altibajos. En chirigotas, también fue muy celebrada la actuación de ‘Los que la tienen de mármol’, del Melli de El Puerto y el Molina. Lo consiguió a partir de los chistes, que se repitieron en los cuplés, aunque consiguieron el favor del público.

Por su parte, en comparsas, sobresalió ‘Los invisibles’, de Manuel Cornejo. Lo consiguió siendo fiel a un estilo que engancha con el gusto del público. Por último, en coros, decepcionaron las letras de ‘Los mentirosos’.