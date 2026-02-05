Así quedan los puntos de Jurado Diario tras la sexta sesión de cuartos de final del COAC 2026

La sexta sesión de cuartos de final, protagonizada por algunas de las favoritas en la modalidad de comparsa y chirigota modifica los primeros puestos según la calificación de Jurado Diario. En chirigota, la del Yuyu 'Los que van a coger papas', ocupa el primer puesto de la tabla con un total de 232 puntos, que con el arrastre se quedan en 462, mientras que 'Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', primer premio del pasado concurso, ocupan la décima posición con 209 puntos, con un total de 414 conel arrastre. La otra chirigota de la noche, 'Los camper del sur', se posicionan en décimosegundo lugar con 207 puntos, sumando con el arrastre de preliminares 410.

En comparsas, la de Jesús Bienvenido, 'DSAS3' ocupan el segundo puesto en el podium según este jurado, por detrás de 'Los humanos' de Martínez Ares, sumando 244 puntos, y alcanzando con el arrastre los 476. La de Nene Cheza y el Canijo, 'Los pájaros carpinteros', ocupan el noveno lugar con un total de 220 puntos, y sumando 436 con los puntos de preliminares, mientras que 'La Carne-vale', de Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco, se quedan en décimo quinto lugar con 202 puntos y un total de 401 con el arrastre.

En cuanto al único coro de la noche, '¡Qué pechá de paja!', de Valdés, se posiciona en octavo lugar con 188 puntos y un total de 375 puntos.