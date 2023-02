Cuartos de final COAC 2023: ¿Quién canta hoy miércoles 8 en el Falla? Tercera sesión

La tercera sesión de cuartos de final llega con el cuarteto de Ángel Gago como principal atractivo, contando además la sesión con dos de los coros favoritos: Los Estudiantes y Los Niños. La chirigota 'Hotel y resort Cádiz aquí tiene usté su casa', la del Barrio, también debe presentar sus credenciales para estar en la siguiente fase.

Orden de actuación

20.30 h. Cuarteto infantil 'Los que siempre la empatan'. Primer premio.

21:00 h. Coro 'Aquí no se rinde nadie'. El regreso del coro de Los niños con Nandi Migueles y su hija Inés a la cabeza ha potenciado la modalidad en este Concurso. La crítica de Diario del Carnaval le dio la valoración de Buena y el Jurado Diario le otorgó 222 puntos, terminando la preliminar en sexta posición. El coro presenta un tipo de romanos defensores de Cádiz y muestra, como es habitual, su gran despliegue de voces.

21.45 h. Comparsa 'Cádiz de mi alma'. La comparsa de Manuel Cornejo, representando al alma de Cádiz, ha sido una de las grandes sorpresas de la fase clasificatoria con un repertorio muy gaditano y sin estridencias. El Jurado Diario le concedió 198 puntos, terminando en la undécima posición las preliminares. La crítica de Diario del Carnaval la consideró Buena.

22.30 h. Chirigota 'Çembrando coplâ (la comparça er pueblo)'. La chirigota de Diego Letrán y Luis Rossi agradó al público en la preselección con una música sencilla de Mario Rodríguez Parra y un sabor muy clásico que se amolda al tipo. Con la valoración de Aceptable por la crítica de Diario del Carnaval, obtuvo 190 puntos del Jurado Diario, en la posición número 16.

23.15 h. Comparsa 'El veneno del rincón'. Gaditana, alegre y sencilla, la agrupación brilla por lo que representa: un homenaje al mítico bar Los Pabellones, templo de los aficionados al Carnaval. Esta comparsa con amplia presencia femenina cuyos autores son Rober Gómez y José Juan Pastrana fue calificada como Aceptable por la crítica de Diario del Carnaval, y cerró la preliminar para el Jurado Diario en decimosexta posición, con 190 puntos.

00.00 h. Cuarteto 'Escuela taller de gladiadores El Pópulo'. Los gladiadores dirigidos por Ángel Gago pusieron en preselección todo el valor en la arena con el humor más gaditano, a veces gamberro y a veces inteligente, el doble sentido y los juegos de palabras, planteando así su apuesta clara por revalidar el primer premio. Valorado como Muy Buena por la crítica del Diario del Carnaval, terminó en primera posición en el Jurado Diario, con 231 puntos.

00:45 h. Coro 'El día de mañana'. El coro de Los Estudiantes, que defiende primer premio, regaló en la fase clasificatoria un repertorio futurista que también sirvió para hacer una revisión del presente con cierto espíritu crítico y un estilo musical muy marcado por una buena selección en el popurrí. Quedó en tercera posición para el Jurado Diario, con 226 puntos. La crítica de Diario del Carnaval calificó a esta agrupación como Buena.

01:30 h. Chirigota 'Hotel resort y Cadi, aquí tiene usté su casa'. La chirigota del Barrio vuelve a exprimir las bases de sus últimas agrupaciones, las que más resultado le han dado, con un repertorio en el que el pamplineo y ciertas dosis de poca vergüenza dan un notable resultado, El grupo acabó las preliminares en quinta posición para el Jurado Diario con 226 puntos y valoración de Buena por parte de la crítica de Diario del Carnaval.

02:15 h Comparsa 'Las musas'. La comparsa de Marta Ortiz, cuarto premio en 2022 con 'We can do... Carnaval', mostró en preselección continuidad en cuanto al mensaje de su repertorio, netamente feminista, a través de una agradable música. Para el Jurado Diario quedó el puesto 12 con 196 puntos y calificación de Aceptable.

03:00 h. Chirigota 'Dios mío qué tarde!!!'. La chirigota de Iván Romero, Antonio Rivas, Fernando Carmona y Pepe Martínez cerrará la tercera sesión de cuartos representando, con un animado repertorio, a un grupo de padres muy atareados con las actividades extraescolares de sus hijos. Acabó en la posición número 12 para el Jurado Diario con 200 puntos. La calificación de la crítica de Diario de Carnaval fue Aceptable.