Más cruceros, más lujo y un impacto de 25,4 millones de euros: El balance del puerto de Cádiz en 2025

El puerto de Cádiz sigue incrementando su actividad como receptor de cruceros. Durante el año 2025 recibió la visita de un total de 344, que son 11 más de los que llegaron el año anterior y que mantienen a la ciudad "en el top 5 nacional" de este sector portuario, que dejaría unos beneficios en la ciudad cifrados en 25,4 millones de euros "contando sólo el gasto de los cruceristas y sin tener en cuenta el generado por la tripulación".

Recuerda a este respecto la Autoridad Portuaria que el último estudio sobre el turismo de cruceros, realizado por la Junta de Andalucía en el año 2017, establece el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala en 40,6 euros, pudiendo llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base. Un impacto económico que está pendiente de actualizar y que, como apunta la APBC, es "especialmente significativo en el entorno".

Dentro de todas las escalas recibidas en 2025, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz destaca una particularidad: el crecimiento de las embarcaciones de clase premium o deluxe. Es decir, los cruceros de lujo, una modalidad dentro del sector para la que la ciudad resulta cada vez más atractiva. No en vano, en 2025 alcanzaban esta categoría el 59% de los cruceros atracados en el puerto gaditano, frente a un 51% del año anterior.

Este aumento del lujo tiene otra consecuencia directa sobre el balance de la Autoridad Portuaria; y es que desciende el número de cruceristas que llegan a la ciudad, ya que como explican desde la administración portuaria, ese tipo de barcos de lujo se caracteriza "por tener menor tamaño y pasaje aunque mayor poder adquisitivo". 624.444 se han contabilizado en 2025, lo que se traduce en un 10,17% menos que el año anterior, cuando llegaron a la ciudad 695.171 pasajeros. No obstante, la cifra media de pasajeros por buque de crucero se sitúa en 1.815 cruceristas, siendo el barco con más pasajeros el 'Aida Cosma' con 6.820, seguido por el 'Arvia' con 6.381 y en tercer lugar, por el 'MSC Virtuosa' con 6.063.

También señala el balance de la APBC que el mes de abril fue el de mayor actividad de cruceros en el Muelle, con un total de 46 escalas. Le siguen los meses de septiembre, con 38 escalas; y de mayo, con 29.

La previsión de 2026

Como ya se avanzó en fechas recientes, el Puerto de la Bahía de Cádiz tiene previsto recibir a lo largo de este 2026 un total de 382 escalas de crucero, incluyendo las alrededor de 45 paradas del mini crucero de lujo 'Belle de Cadix'.

Destaca la Autoridad Portuaria que de los 365 días del año, 158 (un 43%) no habrá ningún crucero en el puerto y 118 días sólo habrá uno. Por su parte, los días que habrá dos cruceros en el puerto de la ciudad serán 57; y los que habrá tres, 29. Solo se prevén tres jornadas con 4 cruceros de forma simultánea.