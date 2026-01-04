El puerto de Cádiz actualiza el impacto social y económico que provocan los cruceros
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz impulsa un nuevo estudio para cuantificar el valor real que generan los cruceristas
El análisis permitirá actualizar cifras de empleo, riqueza y su efecto tractor
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha dado un nuevo paso para reforzar la conexión entre el puerto y la ciudad. Lo hace impulsando la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Económico que permitirá conocer con precisión cuánto aportan las actividades portuarias —y muy especialmente el tráfico de cruceros— a la economía gaditana en un contexto marcado por nuevos precios de mercado, nuevos perfiles de cruceristas y nuevas dinámicas de consumo.
Esta iniciativa se enmarca en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, que en su línea estratégica 12, puertos comprometidos con su ciudad, subraya la importancia de acercar el puerto a la ciudadanía y demostrar con datos objetivos su papel como motor de riqueza y empleo. En el caso de Cádiz, un puerto históricamente ligado a la vida económica y social de la ciudad, esta medición adquiere una relevancia especial.
El puerto de la Bahía de Cádiz no es solo un espacio logístico. Es un ecosistema económico complejo en el que confluyen transporte de mercancías, tráfico de pasajeros, cruceros turísticos, pesca, avituallamiento y servicios auxiliares. Actividades que, más allá del recinto portuario, irradian actividad económica hacia el comercio, la hostelería, el transporte, la industria auxiliar y los servicios profesionales.
“Medir el impacto del puerto es medir el pulso económico de Cádiz”, sostienen fuentes del sector. Por ello, la APBC considera clave disponer de resultados periódicos que permitan poner en valor su contribución al Valor Añadido Bruto (VAB), al empleo y a los ingresos fiscales, tanto de forma directa como indirecta e inducida.
Datos actualizados
El nuevo estudio tomará como base la información económica correspondiente al ejercicio 2024, actualizando los anteriores trabajos realizados con datos de 1998, 2004-2006 y 2014. Una actualización imprescindible para reflejar la transformación del mercado de cruceros, el aumento del gasto medio por pasajero, la diversificación de tráficos y el impacto de la inversión pública y privada en infraestructuras.
La asistencia técnica, con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 45.000 euros (IVA excluido), aplicará la metodología Input-Output recomendada por puertos del Estado, lo que garantiza que los resultados sean comparables con otros puertos españoles y con estudios anteriores.
Uno de los ejes centrales del análisis será el impacto económico de los cruceros, un tráfico estratégico para la Bahía de Cádiz. El estudio permitirá identificar cómo la llegada de buques y pasajeros se traduce en empleo directo en consignatarias, estibadoras o servicios portuarios, pero también en impactos indirectos en sectores como la hostelería, el comercio o el transporte urbano, y en efectos inducidos derivados del consumo de los salarios generados.
“No se trata solo de contar cruceristas, sino de saber cuánto valor dejan en el territorio”, será una de las claves del informe, que analizará además la nueva tipología de visitante, más exigente, con mayor capacidad de gasto y una relación creciente con la ciudad.
El Estudio de Impacto Económico abarcará todas las áreas gestionadas por la APBC: Cádiz, La Cabezuela–puerto Real, Zona Franca y El Puerto de Santa María. Los resultados se presentarán tanto de forma agregada como desagregada por dársena y por tipo de tráfico: mercancías (graneles sólidos, líquidos y mercancía general), pasaje (transporte regular, cruceros y tráfico interior), pesca y avituallamiento.
Además, se analizará la dependencia estructural de las empresas respecto al puerto y la denominada actividad ampliada, vinculada a las inversiones públicas y privadas. Para ello, se identificarán y encuestarán de forma exhaustiva las empresas de la comunidad portuaria, utilizando información contable real y las Tablas Input-Output más recientes, incluidas las que publique el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Compararse para avanzar
Otro de los valores añadidos del estudio será su análisis comparativo. Los resultados obtenidos se contrastarán con los de los estudios anteriores del puerto de Cádiz y con otros estudios de impacto económico del sistema portuario andaluz y nacional, siempre que las metodologías lo permitan.
Este ejercicio permitirá evaluar la evolución del peso económico del puerto, detectar fortalezas y áreas de mejora y reforzar la toma de decisiones estratégicas tanto por parte de la Autoridad Portuaria como de las administraciones y agentes económicos del entorno.
Más allá de las cifras, el objetivo último del estudio es reforzar la transparencia y el vínculo puerto-ciudad. Disponer de datos rigurosos y actualizados permitirá explicar a la ciudadanía por qué el puerto es clave para el desarrollo económico y social de Cádiz, en línea con la visión de la APBC de ser un generador de riqueza, empleo y competitividad empresarial.
Cádiz ya no cuesta lo mismo
Durante años, el impacto económico del tráfico de cruceros en Cádiz se ha medido con parámetros que hoy han quedado claramente desfasados. La ciudad, su puerto y su tejido comercial ya no funcionan con los mismos precios, ni con los mismos costes, ni con la misma estructura económica que hace una década. Sin embargo, buena parte de los estudios que todavía se utilizan para evaluar la rentabilidad real de la llegada de cruceros siguen anclados en una fotografía económica que no se corresponde con la Cádiz actual.
El ejemplo más sencillo y cotidiano sirve para ilustrarlo con claridad. Hace diez años, tomarse un café en un bar en cualquier barrio de la ciudad podía costar en torno a los ochenta o noventa céntimos. Hoy, incluso fuera de los circuitos turísticos, es difícil encontrarlo por debajo de 1,30 euros, y en zonas próximas al puerto o al casco histórico el precio puede rozar o superar los dos euros. Esta subida refleja no solo la inflación acumulada sino también el incremento de costes en materias primas, alquileres, salarios y servicios.
Lo mismo ocurre con productos básicos como una barra de pan o una botella de agua. Una barra de pan corriente que costaba alrededor de medio euro hace diez años ahora se encuentra entre 0,80 y 1,00 euro en la mayoría de los supermercados, y mucho más si se trata de pan artesanal o especialidades locales. Las botellas de agua de medio litro, que hace una década podían adquirirse por menos de 0,35 euros, superan actualmente los 0,60 euros en tienda y alcanzan precios superiores en bares y quioscos. Este encarecimiento sostenido afecta directamente a los turistas, incluidos los cruceristas, y altera el patrón de gasto que hasta ahora se asumía como referencia en los estudios de impacto económico.
No se trata únicamente de productos cotidianos. Los souvenirs, uno de los consumos más inmediatos de los pasajeros de cruceros, también han visto incrementos significativos. Una postal o un imán, que hace diez años podía comprarse por uno o dos euros, hoy ronda entre 2 y 5 euros. Las camisetas turísticas, que antes se movían en un rango de 10 a 15 euros, ahora cuestan entre 18 y 30 euros según la calidad y el lugar de venta.
Este desfase no es una cuestión menor. El impacto económico de un crucero no se mide únicamente por el número de escalas o de pasajeros, sino por su capacidad real de generar consumo en el entorno portuario y urbano. Si el coste de la vida en Cádiz ha cambiado de forma significativa, también debería hacerlo el cálculo del gasto necesario para que una escala resulte verdaderamente rentable para la ciudad.
Por todo esto, hablar de impacto económico sin actualizar los datos es, en la práctica, hablar de una Cádiz que ya no existe.
