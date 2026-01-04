El puerto de Cádiz actualiza el impacto social y económico que provocan los cruceros

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha dado un nuevo paso para reforzar la conexión entre el puerto y la ciudad. Lo hace impulsando la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Económico que permitirá conocer con precisión cuánto aportan las actividades portuarias —y muy especialmente el tráfico de cruceros— a la economía gaditana en un contexto marcado por nuevos precios de mercado, nuevos perfiles de cruceristas y nuevas dinámicas de consumo.

Esta iniciativa se enmarca en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, que en su línea estratégica 12, puertos comprometidos con su ciudad, subraya la importancia de acercar el puerto a la ciudadanía y demostrar con datos objetivos su papel como motor de riqueza y empleo. En el caso de Cádiz, un puerto históricamente ligado a la vida económica y social de la ciudad, esta medición adquiere una relevancia especial.

El puerto de la Bahía de Cádiz no es solo un espacio logístico. Es un ecosistema económico complejo en el que confluyen transporte de mercancías, tráfico de pasajeros, cruceros turísticos, pesca, avituallamiento y servicios auxiliares. Actividades que, más allá del recinto portuario, irradian actividad económica hacia el comercio, la hostelería, el transporte, la industria auxiliar y los servicios profesionales.

“Medir el impacto del puerto es medir el pulso económico de Cádiz”, sostienen fuentes del sector. Por ello, la APBC considera clave disponer de resultados periódicos que permitan poner en valor su contribución al Valor Añadido Bruto (VAB), al empleo y a los ingresos fiscales, tanto de forma directa como indirecta e inducida.

Datos actualizados

El nuevo estudio tomará como base la información económica correspondiente al ejercicio 2024, actualizando los anteriores trabajos realizados con datos de 1998, 2004-2006 y 2014. Una actualización imprescindible para reflejar la transformación del mercado de cruceros, el aumento del gasto medio por pasajero, la diversificación de tráficos y el impacto de la inversión pública y privada en infraestructuras.

La asistencia técnica, con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 45.000 euros (IVA excluido), aplicará la metodología Input-Output recomendada por puertos del Estado, lo que garantiza que los resultados sean comparables con otros puertos españoles y con estudios anteriores.

Uno de los ejes centrales del análisis será el impacto económico de los cruceros, un tráfico estratégico para la Bahía de Cádiz. El estudio permitirá identificar cómo la llegada de buques y pasajeros se traduce en empleo directo en consignatarias, estibadoras o servicios portuarios, pero también en impactos indirectos en sectores como la hostelería, el comercio o el transporte urbano, y en efectos inducidos derivados del consumo de los salarios generados.

“No se trata solo de contar cruceristas, sino de saber cuánto valor dejan en el territorio”, será una de las claves del informe, que analizará además la nueva tipología de visitante, más exigente, con mayor capacidad de gasto y una relación creciente con la ciudad.

El Estudio de Impacto Económico abarcará todas las áreas gestionadas por la APBC: Cádiz, La Cabezuela–puerto Real, Zona Franca y El Puerto de Santa María. Los resultados se presentarán tanto de forma agregada como desagregada por dársena y por tipo de tráfico: mercancías (graneles sólidos, líquidos y mercancía general), pasaje (transporte regular, cruceros y tráfico interior), pesca y avituallamiento.

Además, se analizará la dependencia estructural de las empresas respecto al puerto y la denominada actividad ampliada, vinculada a las inversiones públicas y privadas. Para ello, se identificarán y encuestarán de forma exhaustiva las empresas de la comunidad portuaria, utilizando información contable real y las Tablas Input-Output más recientes, incluidas las que publique el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Compararse para avanzar

Otro de los valores añadidos del estudio será su análisis comparativo. Los resultados obtenidos se contrastarán con los de los estudios anteriores del puerto de Cádiz y con otros estudios de impacto económico del sistema portuario andaluz y nacional, siempre que las metodologías lo permitan.

Este ejercicio permitirá evaluar la evolución del peso económico del puerto, detectar fortalezas y áreas de mejora y reforzar la toma de decisiones estratégicas tanto por parte de la Autoridad Portuaria como de las administraciones y agentes económicos del entorno.

Más allá de las cifras, el objetivo último del estudio es reforzar la transparencia y el vínculo puerto-ciudad. Disponer de datos rigurosos y actualizados permitirá explicar a la ciudadanía por qué el puerto es clave para el desarrollo económico y social de Cádiz, en línea con la visión de la APBC de ser un generador de riqueza, empleo y competitividad empresarial.