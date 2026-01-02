Cádiz enchufa a los cruceros y se coloca a la cabeza de la revolución verde en los puertos españoles

Imagen de archivo de una de las muchas concentraciones de cruceros que tienen lugar al año en el puerto de Cádiz

El puerto de Cádiz está a punto de dar un paso histórico. La inminente puesta en marcha del sistema de suministro eléctrico a buques, conocido como OPS (Onshore Power Supply), permitirá que los cruceros apaguen sus motores auxiliares mientras permanecen atracados y se conecten directamente a la red eléctrica en tierra. Un gesto técnico que, en realidad, encierra una profunda transformación ambiental, urbana y económica. Cádiz se convertirá así en el primer puerto de España en ofrecer este servicio a los cruceros, inaugurando una nueva etapa en la relación entre la ciudad, el puerto y el turismo marítimo.

En una primera fase, el sistema permitirá abastecer a un único crucero, pero el horizonte ya está claramente definido: la extensión progresiva del OPS al resto de muelles gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, incluyendo La Cabezuela-Puerto Real e incluso las dársenas ocupadas por Navantia. Una red eléctrica portuaria que aspira a convertir a la Bahía en un referente del sur de Europa en materia de sostenibilidad portuaria.

El impacto inmediato será tangible. Menos emisiones de CO₂, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión; menos ruido en zonas próximas al casco histórico; y una mejora directa de la calidad del aire en una ciudad que convive desde hace siglos con su puerto. Pero el OPS es solo la punta del iceberg de un proceso mucho más amplio que está redefiniendo al sector de los cruceros.

Durante años, los grandes buques turísticos estuvieron en el punto de mira de colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas, señalados como símbolos de un turismo intensivo y altamente contaminante. Hoy, sin embargo, el relato empieza a cambiar. Presionadas por la regulación europea, por la opinión pública y por sus propios compromisos corporativos, las navieras están invirtiendo miles de millones en soluciones que no solo reducen su huella ambiental, sino que están marcando el camino para otras industrias.

Entre las alternativas ya en funcionamiento en numerosos puertos europeos destacan los combustibles de transición, como el gas natural licuado (GNL), que reduce de forma significativa las emisiones contaminantes tradicionales. A ello se suman los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos o aceites usados, que ya se están utilizando de forma experimental y comercial en varias flotas. También la optimización energética a bordo —con sistemas de recuperación de calor, iluminación LED o cascos diseñados para reducir la resistencia al agua— ha permitido recortes sustanciales en el consumo.

La digitalización es otro pilar silencioso de esta revolución. Sistemas inteligentes de gestión de rutas, predicción meteorológica avanzada y control del consumo en tiempo real permiten ajustar la operación del buque al mínimo impacto posible. Incluso la gestión de residuos y aguas residuales ha dado un salto cualitativo, con plantas de tratamiento a bordo que superan en exigencia a muchas instalaciones terrestres.

Mirando más allá, el sector ya explora tecnologías que hasta hace poco parecían propias de la ciencia ficción. El uso del hidrógeno verde como combustible marítimo, la propulsión mediante pilas de combustible, los sistemas híbridos eléctricos-batería o incluso el apoyo de velas rígidas y rotores eólicos para aprovechar la energía del viento están en distintas fases de desarrollo y prueba. Proyectos piloto en el norte de Europa y el Mediterráneo apuntan a que estas soluciones podrían convertirse en habituales en las próximas décadas.

En este contexto, el OPS adquiere un valor simbólico y estratégico. No solo porque elimina emisiones en puerto, sino porque obliga a coordinar infraestructuras eléctricas, planificación urbana y estrategia industrial. Los estudios, datos y soluciones que se están desarrollando para los cruceros están siendo observados con atención por otros sectores del transporte y la logística, que ven en esta industria un banco de pruebas real para la descarbonización.

Cádiz, con su historia milenaria ligada al mar, se sitúa ahora en la vanguardia de ese cambio. Lo que comienza con un cable conectado a un crucero en el muelle es, en realidad, la imagen de un puerto que decide encender el futuro y demostrar que crecimiento, turismo y sostenibilidad no solo pueden convivir, sino avanzar juntos.