Cádiz se convertirá en el puerto más verde de España en agosto de 2024

Así, Endesa y la APBC pretende que en el mes de agosto de 2024 se puedan hacer las primeras pruebas y a finales de ese mismo mes se espera poder inaugurar la instalaciones que, de momento sólo están pensadas para “enchufar” a un único crucero hasta que este proyecto no se vaya implementando. Esto sería del todo difícil o imposible si el puerto no consigue que Eléctrica de Cádiz aporte al proyecto mayor potencia para empezar a pensar en más de un OPS para así poder seguir electrificando el resto de los muelles del puerto de Cádiz y no quedarse sólo con el Alfonso XIII.

Teófila: “La estrategia con la sostenibilidad debe ser global para conseguir ser efectiva”

Joaquín Benítez cádiz

La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, repitió hasta la saciedad la importancia que tenía ir en este proyecto de electrificación del Muelle de la mano de Endesa. Por muchos motivos, pero la ex alcaldesa destacó lo bien que le vendrá cuando vuelva a reclamar ante la Red Eléctrica Española una mayor potencia eléctrica para la Bahía “No podemos fallar en nada y Endesa, en esa concepción de la OPS nos va a ayudar mucho”.

Teófila Martínez defendió que hay que dar certidumbre a las empresas e inversores. De ahí que consideró que “no podemos hacer proyectos y que luego no tengamos suministro eléctrico suficiente”.

Y todo eso sin dejar de lado que la ex alcaldesa de Cádiz reiteró que “no podemos recorrer este camino solos sino que necesitamos la implicación del resto de la comunidad portuaria y del resto de las instituciones . La estrategia con la sostenibilidad debe ser global para ser efectiva”.

Para Teófila Martínez, tanto el protocolo como el proyecto de electrificación para cruceros son dos ejemplos del compromiso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la sostenibilidad, de la que ha dicho, “no es una opción, sino una obligación. No somos libres de elegir ser sostenibles o no. Estamos obligados a serlo y en el caso concreto del Puerto de Cádiz estamos comprometidos con el verde”, ha reseñado.

En este sentido, la presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de liderar y desarrollar un papel proactivo en materia de sostenibilidad ambiental.