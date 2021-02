La cada vez más difícil llegada de un refuerzo

El Cádiz CF cerró la ventana invernal de inscripciones con una licencia libre (hubo más salidas que entradas) y por tanto sigue abierta la posibilidad de fichar un jugador con la condición de que éste se encuentre sin contrato en otro club.

La entidad cadista está comprobando la dificultad que entraña la incorporación de un futbolista en un mercado muy limitado que no ofrece demasiadas opciones apetecibles.

Uno de los requisitos que pone el club es que el jugador no lleve mucho tiempo parado porque necesitaría un periodo de rodaje y adaptación que le impediría estar disponible a corto plazo.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció el viernes 12 de febrero que el club continúa buscando un refuerzo, pero de momento no ha cuajado ninguna operación. La intención es propiciar el aterrizaje de un defensa central o en todo caso un jugador para la media que fortalezca al equipo en el tramo decisivo de la temporada, con el objetivo de la permanencia en juego.

El preparador cadista contó que "no está descartada la llegada de un nuevo jugador, pero esta semana ha habido futbolistas que han dicho que no quieren venir y hay otros que están parados desde hace mucho tiempo y entonces en esa situación no cuadra con lo que nosotros queremos. Los que creíamos que podían venir no querían y otros se han ido a otro sitio".

El paso del tiempo juega en contra de los intereses del Cádiz CF. Restan algo más de tres meses de competición (el campeonato liguero finaliza el fin de semana del 22-23 de mayo) y 15 partidos después del duelo ante el Athletic de Bilbao.

El club no deja de estar atento al mercado de jugadores de libres, aunque de momento no hay novedades. Álvaro Cervera indicó que no está descartada la opción de que se incorpore un futbolista que apuntale la plantilla, pero reconoció que "cuando pasa el tiempo hay menos posibilidades".

El entrenador fue preguntado también por la salida de Yann Bodiger del Cádiz CF el pasado mes de enero cuando el club se ha quedado con una ficha sin cubrir. Fue preguntado el técnico si el medio francés hubiese tenido opciones de jugar el encuentro contra el Athletic de no haber salido en invierno.

Cervera no quiso entrar a valorar el caso en profundidad y afirmó que "puede ser", aunque dijo que habría que hacer "una reflexión" más larga, con más tiempo.