La casi nula producción del Cádiz CF en sus visitas al Villarreal

El Cádiz CF busca la campanada en el choque contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica. No sería el primer pelotazo que pega el conjunto gaditano durante la temporada de su regreso a Primera División. Venció a domicilio al Athletic de Bilbao y al Real Madrid, empató en el Camp ante el Barcelona…

En el vestuario cadista son conscientes de la dificultad que entraña la visita a uno de los rivales más fuertes del campeonato que dispone de una poderosa plantilla.

Nada es imposible en la vida, y en concreto el fútbol, y el Cádiz CF va a intentar da la sorpresa. Si no es posible la victoria, un empate sería oro camino de la meta de la permanencia.

La historia no ejerce en esta ocasión de aliado de la escuadra que desempeña el papel de visitante. No se le da nada bien al Cádiz CF sus comparecencias en el terreno del Villarreal, que no son muchas pero en general casi nada productivas.

Cinco veces jugó el cuadro gaditano en el municipio castellonense. El balance es de cuatro derrotas y un empate, con siete goles en contra y sólo uno a favor.

La única equis que consiguió el Cádiz CF fue precisamente la única ocasión que visitó al Villarreal en Primera División. Fue en la temporada 2005/06, cuando el equipo que entonces entrenaba Víctor Espárrago extrajo hace 15 años (el 5 de febrero de 2006) una igualada a uno en un partido que llegó a ir ganando durante una hora.

Cacique Medina marcó en el primer minuto para poner el 0-1 y Calleja hizo el tanto del empate en el 62. Es la única vez que el Cádiz CF puede presumir de puntuar en Villarreal.

En los otro cuatro duelos acumuló una derrota tras otra, tres en Segunda División y uno en la Copa del Rey.

El primer envite se remonta medio siglo en el tiempo. Fue en la temporada 1970/71 y los gaditanos perdieron 1-0, un marcador que se repitió en las las campañas 1971/72 y 1993/94.

La última visita correspondió a la cita copera cuando había una diferencia de dos categorías entre ambos clubes.

En el curso 2014/15, el Cádiz CF aún militaba en Segunda División B y se cruzó con un Villarreal que formaba parte de la élite con un gran plantel. Aquel choque se resolvió con una clara derrota por 3-0 después de caer 1-2 en la ida.

En aquella la última visita del Cádiz CF al Villarreal marcaron por los locales Manu Trigueros y Gerard Moreno con un doblete. Los continúan en el equipo y el delantero, que entones era una promesa, es ahora la principal amenaza en ataque del conjunto de Unai Emery y fijo en la selección española.