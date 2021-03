El Cádiz CF afronta en Villarreal una de las salidas más difíciles que tiene por delante ante un adversario que está metido en la batalla por un puesto europeo. Viajará sin los lesionados Marcos Mauro y Choco Lozano.

"Sería bueno irnos al parón con un buen resultado", señaló el viernes 19 de marzo el entrenador del conjunto gaditano, Álvaro Cervera. Tras el choque en el estadio de la Cerámica que se disputa el domingo, el Cádiz CF no volverá a competir hasta el 4 de abril.

El cuadro castellonense encara el encuentro con poco margen de preparación tras jugar el jueves el envite de la Liga Europa (venció 2-0 al Dinamo de Kiev). Si le afecta el cansancio "depende de los jugadores que repitan", comentó Cervera al respecto. "Si repite creo que se nota, pero el entrenador habrá pensado en la alineación de cada partido y el domingo sacará un equipo competitivo".

El preparador cadista es consciente de la misión compleja que el Cádiz CF tiene en Villarreal. "Es un equipo complicado, nos va a obligar mucho, nos va a meter más atrás de lo que nos gustaría. Tiene por cada línea jugadores de selección: Pau Torres, Parejo y Gerard Moreno e incluso alguno más. Me parecen muy buenos".

¿Tiene opciones el Cádiz CF de obtener un marcador positivo? Cervera y sus jugadores lo van a intentar y el técnico avanzó las posibles claves: "El rival nos obligará a estar muy atrás y las posibilidades pasan por que el marcador no se altere pronto y por ser capaz de robar el balón y no esperemos a que lo pierdan ellos".

El Cádiz CF dispone de una renta de seis puntos sobre el descenso que da cierta tranquilidad. "Tenemos una ventaja, aunque hace dos o tres semanas vimos el peligro, notamos miedo y sudor frío, y ese momento, ahora que lo hemos pasado, no queremos volver a vivirlo", manifestó el responsable del vestuario.

La Liga está en un periodo en que "todos dependen de todos, pero llevamos una ventaja, quedan once partidos y si ganamos dos o tres obligamos a otros equipos a ganar seis y eso es difícil". Así lo ve el inquilino del banquillo.

El conjunto gaditano está colocado en la 14ª posición con esa media docena de puntos. "Estamos bien posicionados, pero tenemos que ganar dos o tres partidos y sabemos que nos cuesta ganar", apuntó Cervera, consciente de que “siempre hay algún equipo” de la zona trasera que al final “da la sorpresa”.

Gerard Moreno es la principal referencia ofensiva del Villarreal. ¿Cómo se le puede parar? Cervera opina que "hay que buscar la forma de que no coja el balón donde a él le gusta. Todos los jugadores tienen un sitio donde les gusta más recibir la pelota y en el caso de Gerard hay que intentar que no reciba en la zona que más le gusta, si recibe se da un duelo individual que puede ganar uno u otro. El problema es que reciba muchas veces, hay que intentar que no reciba mucho".

Después del partido hay un parón de dos semanas. "No nos preguntan (sobre el calendario) y no podemos hacer más que aceptarlo", indicó Cervera antes de exponer que "parar a veces viene bien, tener dos o tres días de vacaciones y mejor si es con un buen resultado. Pero parar muchas veces y comprimir los partidos no me gusta, no estamos acostumbrados jugar cada tres días".

Con sólo dos bajas, el técnico tiene de sobra para elegir. "Tengo esa sensación de que la época de las lesiones la hemos tenido, como todos los equipos. A veces hemos tenido que competir con jugadores fuera de sitio. Akapo ya puede ir convocado y incluso puede tener minutos".

Tener a casi toda la plantilla disponible es un bendito problema para el entrenador. "Ahora es mucho mejor para mí, tengo más opciones de jugar los partidos de la manera necesaria".

Cervera no ocultó que las cuentas para lograr el objetivo "“forman parte del fútbol". De hecho, reconoció que "nosotros hemos hecho cuentas". La cuestión es que "si le ganamos al Eibar la salvación es más barata. Sabemos que la salvación está en los enfrentamientos directos y hasta que no se jueguen esos partidos no se sabrá. Podría ser con dos victorias y algún empate", apostilló el míster.

"Le hemos ganado al Barclona y al Real Madrid y nos dimos cuenta de que te gana cualquiera y puedes perder con cualquiera. No es algo fijo", comentó el entrenador antes de hacer una última apreciación: "El punto contra el Alavés es el doble de importante que contra el Villarreal, pero miramos los puntos que nos hacen falta ara salvarnos".